Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades federales y estatales, realizó dos operativos dentro del Área Natural Protegida Reserva Cuxtal, donde se reportó ocupación irregular, cambio de uso de suelo y aprovechamiento ilegal de recursos forestales.

Durante los operativos, se integraron dos equipos de trabajo, cada uno conformado por elementos de Profepa, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Operativo 1

En el primer operativo, en un predio denominado “Hacienda Ana Victoria” se detectó el desmonte de aproximadamente una hectárea de vegetación forestal, así como la construcción de una barda perimetral de block y cemento de alrededor de 3 metros de altura.

Al no encontrarse persona responsable en el sitio y no acreditarse autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impuso la clausura temporal total de las actividades y se colocó el sello correspondiente.

Se constató que el predio ya presentaba sellos de clausura colocados por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.

Zona clausurada de Yucatán (26/02/2026). Foto: Especial

Durante el mismo operativo, sobre la carretera que comunica las comisarías de Molas y Dzoyaxché, dentro de la Reserva, se detectó el transporte de 50 sacos de carbón vegetal con un peso total aproximado de mil 160 kilogramos, sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Se aseguró de manera precautoria el vehículo que transportaba la carga, iniciándose el expediente administrativo correspondiente.

Operativo 2

En el segundo operativo se realizaron dos visitas de inspección en predios distintos dentro de la Reserva.

En el primero se constató la apertura de un camino de 379 metros de largo por 12 metros de ancho, con una afectación de 4,548 m², así como otra área desmontada de 7,310 m².

Las obras incluyeron nivelación del terreno y colocación de material pétreo para conformar un terraplén. Al no acreditarse autorización en materia forestal, se impuso la clausura temporal total del sitio.

En el segundo predio se detectó la delimitación con vigas de concreto y malla, así como la apertura de una brecha y un camino principal de 457 metros de longitud y 6 metros de ancho, con una afectación total de 3,742 m².

Ante la falta de autorización de cambio de uso de suelo, se impuso la clausura temporal total de las actividades y el aseguramiento precautorio de un remolque, el cual fue trasladado por la Policía Estatal al corralón correspondiente para su resguardo.

