Imuris. - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, en un operativo coordinado de autoridades, se localizó un vehículo abandonado con 12 hieleras con narcóticos dentro, dos armas de alto poder y cartuchos útiles, en el municipio de Ímuris, ubicado a 65 kilómetros de la frontera de Nogales.

En estas acciones coordinadas para la seguridad de Sonora, participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ageamicncia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Secretaría de la Defensa Nacional.

Los grupos operativos realizaban patrullajes de vigilancia por un camino de terracería en la comunidad Los Janos, donde localizaron una pickup Nissan línea Titan de color azul, donde había dos armas de fuego tipo AK-47.

Durante la inspección localizaron 12 hieleras con paquetes que contenían 13 paquetes envueltos con cinta adhesiva, conteniendo hierba verde; además, aseguraron alrededor de 320 cartuchos y cargadores.

El material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente; mientras tanto, la Policía Estatal reafirmó su compromiso de continuar trabajando con las autoridades de los tres niveles de gobierno en acciones de prevención y combate al delito, reiterando el llamado a la ciudadanía para denunciar el delito a la línea anónima 089 y 9-1-1 para emergencias.

afcl/cr