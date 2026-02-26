Tuxtla Gutiérrez.- El Ejército Mexicano y agentes de seguridad federales y estatales detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de que lanzaron amenazas contra autoridades de gobierno.

Los supuestos delincuentes pretendían generar intimidación y desestabilización en media docena de municipios de la región norte de la entidad.

Los sujetos clasificados como "generadores de violencia" fueron capturados la mañana de este jueves en el poblado Chapayal del municipio de Ixhuatán, ubicado en el norte de Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que la aprehensión fue realizada "en respuesta inmediata a la difusión de un audio en el que un grupo delictivo envía amenazas al gobierno estatal".

A los presuntos sicarios les aseguraron armas largas y equipo táctico.

El reporte de seguridad estableció que los aprehendidos realizaron amenazas a las autoridades estatales y a los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, "donde pretendían generar intimidación y desestabilización".

La Secretaría de Seguridad del Pueblo afirmó que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz de Chiapas, y que mantendrá un despliegue firme y operativos permanentes en coordinación interinstitucional para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad.

afcl/LL