TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo "blinda"carreteras y accesos estratégicos en Chiapas para garantizar el orden y la paz, de acuerdo y en seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar,

La institución de seguridad pública informó que reforzó la presencia de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en carreteras, accesos estratégicos y espacios públicos para garantizar la tranquilidad de la entidad.

Fortalecer, además las acciones interinstitucionales para salvaguardar la integridad de la población local, así como de visitantes nacionales, explicó.

Lee también Corte anuncia sesiones itinerantes para “acercar justicia a la ciudadanía”; perfila iniciar en Chiapas

El despliegue, indicó, se realiza "con un importante estado de fuerza" que incluye vehículos tácticos blindados, un helicóptero Black Hawk, drones artillados y aviones no tripulados.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso de mantener estrecha coordinación y comunicación con las fuerzas federales, estatales y municipales.

El objetivo es impulsar acciones operativas de reacción inmediata por tierra y aire que garanticen la legalidad y el orden.

Lee también Gobernador asegura normalidad en Chiapas tras jornada violenta; refuerzan seguridad en municipios

El pasado domingo, después de la muerte de Nemesio Oseguera ,"El Mencho", Ramírez Aguilar instruyó redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca, para prevenir y contrarrestar hechos de violencia.

Ordenó al gabinete de seguridad estatal redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Esas acciones son para vigilar de manera permanente y con mayor atención cualquier situación o incidente en Chiapas y actuar de inmediato y de manera contundente en caso de alteración del orden público, estableció el mandatario estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL