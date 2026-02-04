El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, anunció la puesta en marcha de la Operación Hostigamiento, una estrategia que incluye retenes carreteros, filtros de seguridad en todo el territorio chiapaneco y el reforzamiento de patrullajes en Tuxtla Gutiérrez.

El mandatario estatal lanzó el anuncio después del hallazgo de presuntos restos humanos dentro de un vehículo estacionado en un hotel, ubicado al oriente de esta ciudad.

Ramírez Aguilar reconoció que existe actividad y movilización de la delincuencia organizada, aunque aseguró que no se permitirá que grupos criminales pretendan reactivar la violencia en Chiapas.

Lee también Fiscal de Chiapas asegura que grupo criminal busca atentar con sueños de la población; mayoría de sicarios "ni siquiera son chiapanecos", dice

Así que "vamos a fortalecer filtros de seguridad en todo el estado de Chiapas, desde que bajen del aeropuerto, vamos a restablecer nuevamente. Sé que va a ser incómodo y ofrezco una disculpa al pueblo de Chiapas, pero vamos a meter muchos retenes, porque estamos teniendo mucha actividad y vamos a empezar con el patrullaje nuevamente en toda la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez.

"Como ya los tenemos arrinconados, quieren venir a hacer su desmadre, así lo voy a decir , a Tuxtla, y no lo vamos a permitir, porque aquí hay autoridad moral”, afirmó.

Cerca de las ocho de la mañana de este martes, se produjo una fuerte movilización de corporaciones policiacas en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Lee también Matan a exsíndica de Tapilula, Chiapas tras discusión familiar; detienen a su nuera

Reportes ciudadanos alertaron sobre un vehículo sedán azul. Versiones indicaron que en el interior del compacto había supuestos restos humanos.

El pasado jueves fue hallada una cabeza humana dentro de una hielera en las proximidades del campo de fútbol en la zona de instalaciones deportivas del parque recreativo y deportivo Caña Hueca, al poniente de la ciudad.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, dijo en ese momento que esos restos humanos abandonados están relacionados con disputas entre dos grupos violentos dedicados al narcomenudeo.

Lee también Incendio forestal en La Sepultura, Chiapas; fuego arrasa 720 hectáreas y vientos de 90 km/h complican control

Durante el anuncio de este martes, el gobernador de Chiapas explicó que los delitos que se combatirán con prioridad, son el homicidio, los asaltos en carreteras, la extorsión, el secuestro y el robo con o sin violencia." Bien claro lo tenemos, porque no queremos que la violencia se apodere de Chiapas", subrayó .

Y aunque habrá reacciones como resultado de esos combates contra la delincuencia, habrá respuesta contundente ."Por cada acción delictiva habrá una respuesta de la autoridad" ,sostuvo Ramírez Aguilar.

Queda, dijo, "tomar acciones preventivas .Que mantengamos los horarios de fin de semana, máximo hasta las dos de la madrugada ; no debemos estar haciendo nada después de esa hora, ya los hijos deben estar en casa ".

Lee también Localizan fosa clandestina en La Paz, BCS; hallan dos osamentas humanas

El mandatario informó sobre la nueva estrategia de seguridad durante la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas.

Ahí se también se activó la Unidad Especializada para Combatir el Delito de Extorsión y reanudó la aplicación preventiva “No te enganches, ¡Cuelga y denuncia!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL