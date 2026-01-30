Más Información

San Cristóbal de las Casas, Chis; 30 de enero. - Durante el 2025, en Chiapas fueron reportados como ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, 460 niños y adolescentes, lo que representa un promedio de , reveló la Red por los Derechos de las infancias y Adolescencias (Redias) y Melel Xojobal.

Las organizaciones dijeron que, de los 460 niños y adolescentes desaparecidos durante el año pasado, , pero uno de ellos, fue hallado sin vida. Los 75 que aún no aparecen, representa un 16% del total de desaparecidos el año pasado.

En el balance de violencia hacia la infancia y adolescencia, asegura que, hasta noviembre del año pasado, habían llegado 635 niños y adolescentes deportados desde los Estados Unidos, de un total de ocho mil 656 detenidos por agentes migratorios.

En el informe, se da a conocer que, en Chiapas, se presentaron 328 denuncias por pederastia y las 460 denuncias por desaparición.

Pero también ocurrieron nueve feminicidios contra niñas y adolescentes en Chiapas, 16 homicidios y 63 muertes provocadas por accidente viales.

En las últimas horas, de acuerdo a la Fiscalía de Chiapas, nueve niños y adolescentes han desaparecido, pero cuatro de ellos, han sido localizados por las autoridades.

dmrr

