Juchitán. – Unos dos mil trabajadores de la educación del Istmo de Tehuantepec marcharon contra la inseguridad que, denunciaron, se ha traducido en robos de bienes escolares e intentos de cobro de piso mediante amenazas anónimas.

Los maestros de los sectores de Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Reforma de Pineda y Matías Romero, se concentraron en el sector de Ciudad Ixtepec, donde, señalaron, se han presentado diversos casos de inseguridad.

En los periodos de vacaciones y los fines de semana, en muchas escuelas de la región, denunciaron tanto docentes como padres de familia, se registran robos de tinacos, puertas, pizarrones, climas, ventiladores, cables eléctricos y tubería, ante la falta de vigilantes.

Maestros que pidieron el anonimato denunciaron que en varios Centros de Atención Múltiples que atienden a niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad, se han recibido amenazas de grupos delictivos que exigen el pago de piso para permitirles seguir laborando.

En la marcha y en el mitin, los representantes de los seis sectores que tiene la sección 22 del magisterio en la región istmeña exigieron a los gobiernos de México y de Oaxaca que garanticen la seguridad en los centros educativos y combata el cobro de piso.

La gran mayoría de escuelas no cuenta con vigilantes o veladores para que protejan los bienes escolares en periodos vacacionales, así como los fines de semana, y pedimos que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen para que brinden seguridad.

