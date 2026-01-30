Organizaciones transportistas en su modalidad de urbano dieron marcha atrás a su intentona de aumentar el pasaje sin autorización oficial, decisión que había provocado una crisis en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Rio, donde miles de usuarios se quedaron varados ayer jueves.

El vocero de la Asociación de Transportistas de Veracruz, Jorge Ramos, aseguró que esperaban lograr el aumento, como ocurrió en la ciudad de Xalapa, sin embargo, reconoció que se equivocaron al presionar y parar labores, por lo cual acatarán las disposiciones oficiales.

“Nos equivocamos, entonces con humildad reconocemos el liderazgo que tenemos en nuestro estado y nos sometemos, con disciplina, a lo que nos mandate nuestro gobierno y así va a hacer, el precio que debemos pagar por ello los vamos a seguir haciendo como hasta ahora hemos aguantado estoicamente todos estos años”, dijo.

En conferencia de prensa, reconoció que los concesionarios están preocupados y tristes por no haber conseguido un aumento al pasaje (actualmente es de nueve pesos general y siete para estudiantes y adultos mayores), sobre todo porque llevan años sin que se les autorice.

“Preocupados, tristes, estamos a 110 kilómetros de la ciudad de Xalapa, creíamos que al ser el primer puerto de América y que al tener la densidad poblacional que tenemos el resultado podría ser diferente”, dijo.

Y es que el jueves miles de usuarios de transporte público en su modalidad de urbano de la zona conurbada Veracruz -Boca del Río, se vieron afectados por un conflicto entre autoridades, concesionarios y choferes que pelean por el incremento en las tarifas.

Tras la autorización de aumentos en el costo de pasaje en la ciudad de Xalapa, ocurrido el lunes pasado, los transportistas de la zona turística de Veracruz comenzaron a aplicar aumentos sin autorización oficial, lo que generó protestas de la ciudadanía.

Ello generó operativos de tránsito de retiro de unidades y, a su vez, un paro de labores de choferes que dejó a miles de usuarios varados; incluso, por la noche de ayer, patrullas de la Policía Estatal y Municipal fueron usadas como transporte emergente para la ciudadanía.

En respuesta, la gobernadora Rocío Nahle García (Morena) ratificó su decisión de no aumentar las tarifas del transporte público y anunció que el Estado se hará cargo de la línea de autobuses Ulúa, la cual fue creada por su gobierno con 102 autobuses nuevos comprados a una empresa China y que comenzó a operar de manera conjunta con concesionarios del transporte.

El líder transportista afirmó que seguirán manteniendo el servicio y buscarán formas de financiarse y mantener en condiciones sus flotillas de urbanos.

“No vemos que no lo podamos seguir haciendo, vamos a seguir creativos, vamos a buscar financiamiento para seguir manteniendo las flotillas como los hemos hecho, vamos a buscar todos los necesario para seguir dando el servicio a los ciudadanos”, agregó.

