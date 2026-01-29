Miles de usuarios de transporte público en su modalidad de urbano de la zona conurbada Veracruz -Boca del Río, se vieron afectados por un conflicto entre autoridades, concesionarios y choferes que pelean por el incremento en las tarifas.

Y es que, tras la autorización de aumentos en el costo de pasaje en la ciudad de Xalapa, ocurrido el lunes pasado, los transportistas de la zona turística de Veracruz comenzaron a aplicar aumentos sin autorización oficial, lo que generó protestas de la ciudadanía.

Los incrementos también se aplicaron de manera unilateral en las rutas Ulua, las cuales fueron creadas a propuesta del gobierno del Estado con unidades nuevas procedentes de China.

La respuesta oficial fue la implementación de operativos durante la mañana de hoy contra las unidades que no respetaran el costo de nueve pesos en urbanos y estuvieran cobrando 12.

Lee también Detectan desfalco millonario en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; irregularidades por casi 250 mdp siguen sin castigo

Sin embargo, en respuesta los choferes de los urbanos pararon labores dejando a miles de usuarios afectados en la zona metropolitana del puerto de Veracruz.

Ciudadanos reportaron ausencias parciales de autobuses de las líneas Las Vegas, Herradura, Ortiz Rubio, Matacocuite, El Dorado, dejando varados a cientos de usuarios.

El conflicto se inició porque el gobierno estatal autorizó un aumento al pasaje en la ciudad de Xalapa, pero jamás avisó del mismo y se aplicó el lunes en medio de protestas.

Horas después, la gobernadora Rocio Nahle García (Morena) reveló que el aumento había sido autorizado por el gobierno y aclaró que solo aplicaba a la ciudad de Xalapa, sin embargo, los transportistas de Veracruz y Boca del Río decidieron aumentarlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL