Desde el año 2022, se detectaron graves irregularidades administrativas y financieras por casi 250 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) –una casa de estudios híbrida con participación del Gobierno Estatal y de una asociación civil- sin que se haya actuado contra los presuntos responsables.

De acuerdo con documentos oficiales, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), reportó el daño patrimonial a la casa de estudios, cuyo rector en ese momento era Ome Tochtli Méndez Ramírez, esposo de la actual magistrada y presidenta del Órgano de Administración Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alma Rosa Flores Ceballos.

Durante el descubrimiento del desfalco, se desempeñaba como secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, así como subsecretario de Educación, Jorge Miguel Uscanga Villalba; y como fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, quien renunció al cargo en diciembre pasado.

A pesar de ello, fue hasta finales de diciembre pasado cuando fueron detenidos el ex rector de la UPAV, Sergio “N”, el ex director Administrativo, Víctor “N”, y la ex jefa del Departamento de Servicios Financieros, Frida “N”, quienes llegaron al cargo en diciembre del 2024.

La detención de los tres ex directivos de la casa de estudios, generó un escándalo en Veracruz, debido a que son cerca de 60 mil estudiantes los que cursan estudios.

Tras los hechos de corrupción, el Gobierno y el Congreso del Estado, determinaron convertir a la UPAV en un organismo público descentralizado; en tanto, la Fiscalía General del Estado reveló que existen más involucrados que podrían ser aprehendidos.

“Sí hay otros implicados, pero por la secrecía y por supuesto para garantizar el éxito de las investigaciones, no puedo revelar”, aseguró la nueva fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez.

Estela de desfalcos

Las irregularidades en la casa de estudios, fueron encontradas en las auditorías llevadas a cabo por el órgano auditor en las Cuentas Públicas del 2019 y 2020, ello durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con el Oficio OFS/AG_ST/18492/09/2022, en septiembre de 2022 el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz reportó al Congreso del Estado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un daño patrimonial de 241 millones 971 mil 897 pesos en la UPAV; se abrió la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/456/2020.

La UPAV -cuyo rector era Ome Tochtli Méndez Ramírez, designado desde diciembre del 2018 y ratificado en enero del 2019 por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, formaba parte de los 13 entes estatales a los que se les había interpuesto denuncia penal por un daño patrimonial de 797 millones 328 mil 39 pesos.

Junto a los directivos, los recursos y bienes eran manejados de manera conjunta con la Asociación para la Educación a Beneficio de Jóvenes y Adultos AC y la Asociación Educación es Primero AEP, AC.

A pesar de ello, no se reportó ninguna persona detenida por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giádans, quien pertenecía al grupo político del ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; también el actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior, David Agustín Jiménez pertenecía a ese grupo.

El ex secretario de Educación de Veracruz y actual diputado federal por Morena, Zenyazen Roberto Escobar García salió púbicamente a deslindarse de las irregularidades.

“Cuando nosotros estuvimos no hubo una falta de responsabilidades, hubo transparencia en el manejo de los recursos, ahí la responsabilidad es del subsecretario y nosotros lo que hicimos, cuando estuvimos, fue garantizar un servicio”, declaró a medios locales.

Los documentos oficiales, además dan cuenta que el ex rector, Sergio Torres Mejía -preso en diciembre y vinculado a proceso-, había detectado la ausencia de informes financieros; cumplimiento legal y fiscal; gestión y control interno; operaciones y gestión administrativa; así como los ingresos y gastos, entre otros más.

Incluso, en el oficio UPAV/RECTORIA/0327/20224 de fecha 30 de diciembre de 2024, pidió al ex rector, Ome Tochtli Méndez Ramírez los informes, sin embargo éste rechazó tenerlos, a pesar que firmó los convenios de colaboración con las asociaciones civiles involucradas en el desfalco.

También se puso al descubierto adeudos por 42 millones de pesos del ex rector Ome Tochtli Méndez Ramírez y del representante de la “Asociación Educación es Primero AEP, AC”. Se trataba de pagos pendientes para asesores solidarios, coordinadores y auxiliares de Coordinadores y aguinaldos, entre otros.

A los ex directivos de la UPAV del sexenio cuitalhuista también se les señala, junto con la Asociación Educando Juntos para el Futuro de México AEJFM AC, de haber presuntamente desaparecido 536 bienes muebles que utilizaba la Universidad.

Diversos actores políticos, han pedido a las autoridades extender las investigaciones a ex directivos y ex funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

