Se reportó la caída de una avioneta Cessna de fumigación, en la zona del Campo Cinco, en los limites entre el municipio de Ahome y del Fuerte, el piloto fue rescatado por trabajadores agrícolas, los cuales lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital de la ciudad de los Mochis.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil del municipio de Ahome fueron notificados que una avioneta fumigadora se había accidentado, mientras realizaba trabajos de fumigación, sin mayores detalles.

Se conoce que el piloto de la aeronave, cuya identidad aún no se ha dado a conocer, fue internado en un hospital, donde es atendido por lesiones en ambas piernas, por lo que personal militar fue desplazado al lugar del accidente para documentar los hechos y resguardar la aeronave.

