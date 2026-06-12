La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el triunfo de la Selección Mexicana representan una oportunidad histórica para fortalecer la imagen del país y atraer turismo internacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal destacó que millones de personas en el mundo siguieron la ceremonia inaugural y el partido disputado en el Estadio Ciudad de México, lo que convierte al torneo en una plataforma sin precedentes para mostrar la riqueza cultural y social del país.

“Va a impactar muchísimo, porque la imagen de México es eso: alegría, felicidad”, afirmó Sheinbaum al referirse al efecto que tendrá el Mundial sobre la actividad turística en los próximos años.

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Presidenta Claudia Sheinbaum felicita a México por el primer triunfo en el Mundial 2026 durante su conferencia de prensa este 12 de junio desde Palacio Nacional. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Al hacer un balance de la jornada inaugural, Sheinbaum reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno federal, el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores del torneo para garantizar el acceso y la movilidad de los asistentes.

“Todo funcionó muy, muy bien. Todos salimos muy bien, a la perfección, diría yo”, señaló.

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Aunque evitó entrar en el debate sobre si México merecía albergar más partidos o incluso la final del Mundial, destacó el significado histórico de que la capital del país haya sido sede de tres inauguraciones mundialistas.

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“Es una alegría que en la Ciudad de México se hayan hecho tres inauguraciones de tres mundiales”, expresó.

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Finalmente, celebró la victoria de México por 2-0 en el encuentro inaugural y sostuvo que el desempeño del combinado nacional “le da una alegría al pueblo”, en medio del ambiente festivo que se vive en el arranque de la justa mundialista.

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