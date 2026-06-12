Impulsado por el debut en la Bolsa de Valores de su compañía de cohetes SpaceX, Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo al final del día.

Ese nivel de riqueza, en manos de una sola persona, era antes inimaginable. Antes del viernes, la marca del billón de dólares estaba reservada para indicadores como el PIB (o la deuda astronómica ) de un puñado de grandes economías y, solo en la última década, el valor de algunas de las mayores empresas que jamás hayan cotizado en bolsa.

El nuevo título de Musk llega en medio de una creciente aceleración del crecimiento de los más ricos. Año tras año, su antiguo (aunque ahora muy lejano) club de multimillonarios ha sumado un número cada vez mayor de miembros, desde titanes de la tecnología hasta celebridades. Mientras tanto, cada vez más personas en todo el mundo luchan por llegar a fin de mes. Muchos han criticado la llegada del primer trillonario como el ejemplo más reciente y alarmante de esta brecha de riqueza.

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La cifra "un billón" es difícil de comprender para la mente humana. Un billón de dólares es mil veces mayor que mil millones de dólares. Y un millón de veces mayor que un millón de dólares.

Aun así, aquí hay algunas maneras de pensar hasta dónde podría rendir esa cantidad de dinero.

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A la luna y de vuelta, más de 200 veces

Pensar en lo que representa un billón de dólares es casi tan astronómico como los objetivos interplanetarios —y, a estas alturas, todavía lejos de hacerse realidad— que SpaceX se ha propuesto.

En términos de dinero físico, un billón de billetes de dólares estadounidenses colocados uno tras otro alcanzarían una longitud de casi 97 millones de millas (o casi 156 millones de kilómetros).

Esto equivaldría a la distancia de más de 200 viajes de ida y vuelta a la Luna, que según la NASA se encuentra a una distancia promedio de 238 mil 855 millas (casi 384 mil 400 kilómetros) de la Tierra. También superaría la distancia aproximada de 93 millones de millas (unos 150 millones de kilómetros) que separa la Tierra del Sol.

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122 dólares por cada persona en la Tierra

Según las últimas cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, actualmente viven en la Tierra casi 8200 millones de personas. Si se repartiera un billón de dólares entre toda la población, cada persona recibiría casi 122 dólares.

Duplicar el PIB de Sudáfrica

Un billón de dólares es más del doble del PIB anual de Sudáfrica, el país donde nació Musk. Según cifras del Fondo Monetario Internacional de 2026, la producción nacional de bienes y servicios asciende a casi 480 mil millones de dólares.

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Actualmente, solo unos 21 países en el mundo tienen un PIB superior al billón de dólares. Estados Unidos y China lideran la lista con más de 32.38 billones y 20.85 billones de dólares, respectivamente, cifras muy superiores a las de la mayoría de las demás economías.

2.5 millones de hogares en Estados Unidos

Según las últimas cifras del Banco de la Reserva Federal de San Luis, el precio medio de venta de las viviendas en Estados Unidos ronda los 403. mil 200 dólares. Con un billón de dólares, se podrían comprar casi 2.5 millones de viviendas a ese precio.

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243 mil millones de galones de gasolina

A los precios actuales de la gasolina en EE. UU. —que el viernes promediaron casi 4.11 dólares por galón, según la AAA—, con 1 billón de dólares se podrían comprar más de 243 mil millones de galones de combustible regular.

Para ponerlo en perspectiva, esta cifra supera con creces los casi 137 mil millones de galones que los estadounidenses consumieron en gasolina para motores durante todo el año pasado. Además, los precios en las gasolineras fueron mucho más bajos en 2025. El elevado precio del petróleo, derivado de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, elevó el promedio nacional por encima de los 4 dólares por galón por primera vez en cuatro años.

Con una ventaja de más de 700 mil millones de dólares sobre la segunda persona más rica del mundo

Según Forbes, la segunda persona más rica del mundo en la actualidad es el cofundador de Google, Larry Page, cuyo patrimonio neto ascendía a casi 293 mil millones de dólares hasta la mañana del viernes. Esto supone 707 mil millones de dólares menos que el billón de dólares.

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De hecho, el patrimonio neto combinado, hasta el viernes, de los cuatro hombres que siguen a Musk en la lista de los más ricos de Forbes —que, además de Page, incluye al también cofundador de Google, Sergey Brin (270 mil millones de dólares), a Jeff Bezos de Amazon (251 mil millones de dólares) y a Larry Ellison de Oracle (230 mil millones de dólares)— ascendía a poco más de 1.04 billones de dólares.

Esas fortunas pueden fluctuar en decenas de miles de millones de dólares al día, o a veces en cuestión de horas. El patrimonio neto de Musk ha aumentado vertiginosamente. El año pasado, según Forbes, su fortuna ascendía a 342 mil millones de dólares, frente a los 195 mil millones de 2024.

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