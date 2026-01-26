Más Información

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

“Voy a legalizar la eutanasia en México”: Samara Martínez

“Voy a legalizar la eutanasia en México”: Samara Martínez

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Tras el ataque armado en el campo de fútbol en la comunidad Loma de Flores, con el saldo de once personas muertas y doce más heridas, el alcalde Julio César Prieto Gallardo afirmó que “hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

Lamentó la ola de violencia que se padece en el estado, y particularmente en Salamanca.

En un video compartido en sus redes sociales, el alcalde refiere que el sábado 24 de enero cinco personas fueron asesinadas en la comunidad Cuatro de Altamira y una más en la comunidad San Vicente de Flores.

Lee también

Señaló que la semana pasada “se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal, particularmente en la puerta 4 de Pemex (refinería) donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno”.

En Loma de Flores un comando armado atacó a un grupo de personas que convivían en el campo deportivo al término de un partido de fútbol. Entre los fallecidos están una mujer y un adolescente.

Advirtió que el municipio pasa por una situación grave en cuanto a la descomposición social.

El presidente municipal hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora "para que nos apoyen para recuperar la paz, la tranquilidad y seguridad que merecen las y los salmantinos”.

Lee también

Dijo que ya estuvo en comunicación con el Secretario de Seguridad y Paz en el Estado, Juan Mauro González Martínez; con el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, y autoridades federales.

También realizó un llamado a los habitantes de esta ciudad, porque "no solamente es un tema de policías, es un tema también de valores y evitar involucrarnos en adicciones, en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos”.

El alcalde afirmó que darán con los responsables de la masacre de este domingo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que lleva a cabo una investigación por el homicidio de once personas y de las lesionadas en Loma de Flores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]