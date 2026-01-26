Oaxaca de Juárez.— En Oaxaca se celebró la primera consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal, actualmente a cargo del gobernador Salomón Jara Cruz; y la cual estuvo marcada por algunos incidentes y baja participación ciudadana.

Para este proceso se aprobó la instalación de 2 mil 815 casillas en los 25 distritos electorales de la entidad; de las cuales, hasta el último corte emitido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), se instalaron 2 mil 814, 99.92% del total.

El órgano electoral reportó la existencia de 524 incidentes en las casillas, entre los que destacan las denuncias contra militantes de Morena que acarreaban a personas a votar; en Santa María Zaniza y otras localidades se denunció la alteración de boletas; el acarreo de personas en mototaxis en la ciudad de Oaxaca; simpatizantes de Morena regalaron comida a las afueras de algunas casillas; la presencia de personas que ejercían presión hacia los funcionarios electorales, particularmente en la agencia de San Martín Mexicapan.

Además, se reportó que dos personas fueron retenidas en la sección 1950 de Santa María Zaniza; entre ellas, un funcionario del IEEPCO, por la alteración de las boletas, las cuales ya venían marcadas. En Santiago Amoltepec se rellenó una urna con al menos 199 boletas marcadas.

En la comunidad de San Miguel Ecatepec, de Magdalena Tequisistlán, se prendió fuego a las urnas de la casilla 0385-B1; en San Juan Guichicovi, la quema de boletas electorales; y en Santiago Amoltepec se “embarazó una urna” con 199 boletas.

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca precisó que, en San Martín Zacatepec, la comunidad Plan del Vergel determinó no instalar la casilla debido a un proceso interno.

A esto se sumaron, de acuerdo con la MOSE, 10 incidentes menores, entre los que se encuentran cinco casillas que cambiaron de domicilio. Mientras que se abrieron cuatro carpetas de investigación por incidentes registrados en Santa María Apazco, Reforma de Pineda, Santiago Amoltepec y Oaxaca de Juárez.

Al corte de las 17:00 horas, una hora antes del cierre de las casillas, el IEEPCO reportó que en una casilla de Santa Lucía del Camino, ocho hombres de San Martín Mexicapan metieron ocho boletas a una de las urnas y amagaron con continuar haciéndolo en otras casillas.

Se reportó que también se permitió votar a personas que no se encontraban en el padrón electoral o que no contaban con credencial de elector.

Preparado para todo: Salomón Jara

El gobernador Salomón Jara, tras emitir su voto, aseguró estar preparado para cualquiera de los resultados de la consulta: “Preparado para todo, preparado para que el pueblo nos diga que continuemos para seguir trabajando y también preparado para lo otro. Hoy esperamos esta jornada de resultados y si el pueblo dice que ya no nos da la confianza, ya les comenté, yo me voy a mi casa”.

Y expresó que espera que haya una participación ciudadana similar a la elección ordinaria de 2022 en la que resultó electo como gobernador del estado. En la jornada electoral de hace tres años votaron un millón 149 mil 935 personas, es decir, una participación de 38.41% del padrón electoral.

Poca participación

Sin embargo, la presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, previó una participación ciudadana de 20%, por lo que adelantó que es probable que no se alcance la cifra de 40% requerido para que la consulta de revocación tenga un efecto vinculante, es decir, más de un millón 240 mil votos.

Informó que el conteo de los votos se realizará en cada uno de los 25 consejos distritales, una vez que hayan sido entregados por los funcionarios de casilla. Los primeros resultados se conocerán después de la medianoche de este lunes.

Para la jornada se desplegaron 460 elementos de la Policía Vial estatal, 2 mil 900 de la policía estatal y 140 de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.