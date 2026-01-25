Este domingo se llevó a cabo la Jornada de Revocación de Mandato, ejercicio organizado de manera conjunta por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), mediante el cual la ciudadanía pudo decidir sobre la permanencia del gobernador de ese estado de Oaxaca, Salomón Jara, electo para el periodo constitucional 2022–2028.

En un comunicado, el INE detalló que a las 8:14 horas, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, declaró instalada la sesión permanente del Consejo General, con el objetivo de dar seguimiento al desarrollo de la jornada.

En calidad de personas invitadas especiales asistieron, por parte del Instituto Nacional Electoral, la consejera Rita Bell López; el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Martín Martínez Cortázar, así como los funcionarios Pedro Pablo Chirinos, Jorge Egren Moreno y José Alberto Pérez de Acha.

El INE destacó que para este ejercicio inédito, el Organismo Público Local electoral programó la instalación de 2 mil 815 casillas y garantizó la impresión y distribución de más de 3 millones de boletas, a fin de que las 3 millones 132 mil personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, con corte al 31 de diciembre de 2025, pudieran ejercer su derecho a la participación.

Jornada de votación por la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, este domingo 25 de enero de 2026. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Resaltó que una vez concluida la Jornada de Revocación de Mandato y realizado el cierre de casillas a las 18:00 horas, la ciudadanía pudo dar seguimiento a los resultados a través del Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato (Siscorma), herramienta que permitirá consultar de manera transparente y oportuna el avance de los cómputos, disponible en la siguiente liga: https://www.ieepco.org.mx/siscorma2026/compu/ini

“A lo largo de todo el proceso de Revocación de Mandato, el IEEPCO trabajó de manera permanente y coordinada con el Instituto Nacional Electoral; mantuvo una estrecha comunicación y colaboración institucional que permitió el adecuado desarrollo de cada una de las etapas del ejercicio, previo y durante la jornada. Esta coordinación se reflejó tanto en la planeación como en la ejecución de las actividades operativas y técnicas, garantizando los principios de certeza y legalidad.

El INE reconoció el compromiso, la dedicación y el esfuerzo del IEEPCO para hacer posible, en un plazo récord, la organización de este ejercicio de participación ciudadana, al destacar que esta experiencia podrá servir como ejemplo para otras entidades federativas.

Asimismo, subrayó que la coordinación interinstitucional con el IEEPCO ha resultado exitosa y fundamental para lograr una organización ágil, rápida y efectiva del proceso de Revocación de Mandato en Oaxaca.

