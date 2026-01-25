El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró estar preparado para cualquiera de los resultados en la consulta de revocación de mandato en la que se pregunta si continúa o no en el cargo.

“Preparado para todo, preparado para que el pueblo nos diga que continuemos para seguir trabajando y también preparado para lo otro. Hoy esperamos esta jornada de resultados y si el pueblo dice que ya no nos da la confianza, ya les comenté, yo me voy a mi casa”, declaró tras emitir su voto.

El mandatario expresó que espera que haya una participación ciudadana similar a la elección ordinaria del año 2022 en la que resultó electo como gobernador del estado. En la jornada electoral de hace tres años, votaron un millón 149 mil 935 personas; es decir, una participación del 38.41 por ciento del padrón electoral.

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”. Foto: Edwin Hernández

Salomón Jara reiteró que este proceso de consulta es histórico y único, así como importante para que el pueblo decida si continúa en el cargo o ya perdió su confianza.

“La consulta de revocación de mandato es muy importante que se lleve a cabo. Nadie puede estar por encima del pueblo, el pueblo es soberano y para nosotros con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso decidimos someternos a la voluntad del pueblo”.

El gobernador emitió su voto en una casilla ubicada en un domicilio particular de San Martín Mexicapan, agencia de la ciudad de Oaxaca, y pidió a la ciudadanía a salir a votar en este proceso de consulta.

