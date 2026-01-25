Más Información

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presentará esta semana su informe anual de actividades, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, destacó la senadora .

En un video difundido en redes sociales, la presidenta del Senado de la República confirmó que también esta semana se votará en la Comisión Permanente el dictamen para la ratificación del exfiscal general de la República, , como nuevo embajador de México ante el gobierno del Reino Unido.

“En primer lugar, tendremos la comparecencia de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rendirá su informe anual de actividades. En segundo lugar, tendremos la ratificación del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador del Reino Unido, con quien tenemos lazos muy importantes a nivel comercial, obviamente diplomáticos y, desde luego, culturales”, destacó.

Lee también

Laura Itzel Castillo afirmó que en el nuevo periodo ordinario de sesiones, senadores y diputados continuarán el análisis y aprobación de reformas fundamentales.

“Se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y, por tanto, el primero de febrero se va a instalar el Congreso General, de acuerdo a como lo marca la . Estaremos trabajando intensamente en iniciativas fundamentales para el desarrollo de nuestro país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]