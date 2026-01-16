La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, exhortó a no caer en especulaciones respecto a la reforma electoral que dijo “tendrá que ser feminista o no podrá ser”, es decir, se buscará garantizar la participación de las mujeres.

En entrevista en el marco de la conmemoración de los 110 años del Congreso Feminista de Yucatán, realizada este viernes en la Antigua Casona de Xicoténcatl, dijo que que habrá que esperar a tener el proyecto de reforma electoral y lo demás serán solo especulaciones.

“Desde luego que se tomará muy en cuenta el sentido de la población en función de que haya menores gastos de los partidos políticos en los procesos electorales; no obstante, si no hay consensos no podrá desarrollarse este proyecto”, añadió.

“Por eso estamos trabajando en los consensos; y también es importante decir que la democracia es el poder del pueblo para el pueblo, por lo que deberá estar garantizada para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país”, concluyó.

Por otra parte, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad impulsada por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, porque ha demostrado resultados importantes con decomisos y en el combate a la inseguridad.

“Hay que apoyar a la presidenta y como ella lo ha señalado, puede haber colaboración y coordinación” con Estados Unidos, pero sin subordinación. No se trata de un tema de simpatías, sino de respaldo al trabajo coordinado”, explicó.

nro