Frente a un sistema que busca silenciar, Paola Rojas señala: “el periodismo, particularmente las mujeres periodistas mexicanas, nos enfrentamos a una coyuntura muy compleja”. Durante un encuentro exclusivo con suscriptores de EL UNIVERSAL, Rojas analizó los desafíos éticos y personales de ejercer el oficio en un entorno que utiliza los propios avances de género como herramientas de censura.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta ante el Congreso de la Unión, proclamó “no llego sola, llegamos todas”, destacando que su posición era un logro colectivo. Paola Rojas, considera que si bien se han implementado cambios, la verdadera transformación no reside únicamente en quien ostenta el cargo más alto de la nación.

“Es un camino muy amplio y complejo; me parece que no lo allana una sola mujer, tenga el cargo que tenga, pero tampoco lo frena ninguna mujer”, analiza.

Para la periodista, si bien en comparación del sexenio anterior, este sigue una línea más progresista, “aún no se ve un cambio real dentro de las políticas de gobierno, para apoyar más a las mujeres”. No obstante, Rojas puntualiza que “nunca tuvo la ingenuidad de pensar que sería desde el poder gubernamental, donde se construiría la plena libertad y paridad”, pues el verdadero cambio se sostiene en otros ámbitos que trascienden los periodos políticos.

“El camino de las mujeres se da desde muchos frentes, y el de la sociedad civil me parece que es el más importante”, afirma. “Es en las familias, en las aulas y en la convicción compartida de construir un mundo más paritario donde se siembra la base que no depende de voluntades individuales”.

Cuando la protección legal de género se vuelve censura

“Se hace mal uso y abuso de las herramientas legales, para limitar el ejercicio periodístico”, aseveró Paola Rojas, al referirse al caso de la diputada Diana Barreras, quien denunció por violencia política de género a la ciudadana Karla Estrella, por realizar una publicación en su cuenta de X, donde cuestionaba las circunstancias de la candidatura.

Como resultado, Estrella fue multada e inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, además de ser obligada a publicar durante 30 días una disculpa pública con un texto redactado por el propio tribunal, donde se refería a la diputada como "DATO PROTEGIDO".

La periodista advierte que, en el ámbito judicial, “se dan las posibilidades de que las personas que ejercen el poder abusen de estas herramientas para limitar la libertad de expresión”.

Del "Cállate cerdita" a la violencia digital: el cuerpo para descalificar la crítica periodística

Para Rojas, la violencia contra la prensa no es un fenómeno aislado, sino una conducta promovida e incluso celebrada desde las más altas esferas del poder. En su columna “Prensa cerdita”, publicada el primero de diciembre, citó la agresión del expresidente Donald Trump hacia una reportera que lo cuestionó sobre el caso Epstein, a quien respondió: “cállate, cerdita”.

“No es chistoso”, enfatiza Rojas, señalando que estas expresiones no solo son misóginas y decadentes, sino que normalizan la agresión. Sobre todo, en el caso de las mujeres periodistas, cuando no tienen argumentos para responder ante sus investigaciones, se ataca a sus cuerpos.

“Ese discurso, lo que genera, es odio, polarización y división; no nos invita a pensar, nos invita a gritar una barbaridad. Y del grito, lo que sigue es la violencia física, porque la violencia escala”, afirma.

En un momento de vulnerabilidad y apertura con los suscriptores, la periodista compartió un aspecto de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva: cómo un episodio personal y familiar de su pasado, sigue siendo utilizado por grupos y redes de "bots" para invalidar su voz profesional.

“Si yo emito una opinión que molesta, hay quien todavía utiliza aquel episodio para atacarme. No me responden con argumentos sobre lo que estoy opinando, sino que se meten con algo tan personal, incluso tan íntimo, para lastimarme”, confiesa.

Rojas denuncia que estos ataques no son fortuitos, sino coordinados. Recordó la creación de hashtags obscenos que hacían referencia a su cuerpo con el único objetivo de denigrarla. “Esos bots buscaban lastimar a la prensa, a mí en particular. Qué bajo y qué horrible que, cuando hablamos de género, las ofensas sean especialmente dirigidas a las mujeres para fastidiar nuestra credibilidad”, lamenta.

Paola advierte que la violencia digital ha elevado de manera brutal el riesgo de ejercer el periodismo en México, donde cualquier cuestionamiento a la autoridad puede derivar en un linchamiento masivo o, en el peor de los casos, en una agresión física, de la cual, ni los periodistas más reconocidos se libran.

Al ser cuestionada sobre cómo combate la violencia digital, la periodista explicó que cuando se encuentra equilibrada, opta por una perspectiva donde “prefiere que la ofendan” a ella que está protegida en el contexto virtual, a que el atacante “lastime a la mujer que tiene físicamente al lado”. Sin embargo, reconoce que cuando su ánimo es vulnerable, si la han lastimado, incluso ha llegado a enfermarse.

