Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue detenido Otmane Khalladi en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En acción conjunta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través del AIC-Interpol, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, lograron la detención del sujeto, a quien se le acusa de fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Lo anterior fue resultado de un intercambio de información con la FBI.

García Harfuch informa que, tras ingresar al país con una identidad falsa para evadir a las autoridades, Otmane Khalladi fue localizado y detenido, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

