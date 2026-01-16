Más Información
México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"
Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido
Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad
Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue detenido Otmane Khalladi en Playa del Carmen, Quintana Roo.
En acción conjunta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través del AIC-Interpol, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, lograron la detención del sujeto, a quien se le acusa de fraude electrónico y blanqueo de capitales.
Lo anterior fue resultado de un intercambio de información con la FBI.
García Harfuch informa que, tras ingresar al país con una identidad falsa para evadir a las autoridades, Otmane Khalladi fue localizado y detenido, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]