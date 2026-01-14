Más Información

Washington.- El allanó la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

El Post calificó la medida de "inusual y agresiva", al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración de Donald Trump para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.

Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

El FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.

Consultado por el mismo diario, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una política de la anterior Administración de Joe Biden que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.

mcc

