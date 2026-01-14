El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el martes una planta de Ford en Dearborn, Michigan. Cuando estaba haciendo el recorrido, un empleado le empezó a gritar y él respondió mostrándole el dedo medio. El gesto se hizo viral. ¿Qué es lo que sabemos del trabajador?

TJ Sabula, de 40 años, trabajador de línea del sindicato United Auto Workers Local 600, se identificó con el diario The Washington Post como el hombre que sostuvo el intercambio con Trump.

Sabula afirmó al medio que fue suspendido y es blanco de una investigación por parte de Ford, a raíz de lo ocurrido.

Lee también: Trump realiza la "Britney señal"; le gritan "protector de pedófilos"

"En cuanto a haberle llamado la atención, no me arrepiento en absoluto", afirmó Sabula, aunque añadió que le preocupa el futuro de su trabajo y cree que ha sido "objeto de represalias políticas" por "avergonzar a Trump delante de sus amigos".

Sabula, quien gritó a Trump "protector de pedófilos", dijo que se refería específicamente al manejo, por parte del mandatario, del caso Jeffrey Epstein, el financista que durante un tiempo fue cercano a Trump, detenido en 2019 y quien se suicidó estando en prisión a la espera de enfrentar un juicio por dirigir un sistema de explotación sexual de menores.

Sabula dijo que se identifica como políticamente independiente y que nunca votó por Trump, pero que ha apoyado a otros republicanos.

De acuerdo con la representante demócrata Rashida Tlaib, Sabula fue suspendido sin paga. "El presidente respondió a TJ con su dedo medio, diciendo 'Vete a la m..., estás despedido'. Ford respondió suspendiendo a TJ sin paga", explicó Tlaib en una declaración.

Detalló que el empleado "es padre de dos hijos pequeños".

Sin aclarar la situación del trabajador, Ford dijo a TMZ que la compañía "no condona a nadie que diga algo inapropiado en nuestras instalaciones" y que cuando eso ocurre, "tenemos un proceso para lidiar con esas situaciones".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

Recaudan más de 4 mdp a favor de empleado que insultó a Trump

Por lo pronto, se abrió una página en la plataforma de GoFundMe para ayudar a Sabula. Hasta el momento ha recaudado más de 225 mil dólares (poco más de 4 millones de pesos).

"¡Ayúdenos a recaudar fondos para el patriota TJ Sabula! ¡TJ fue suspendido de su trabajo en la empresa automovilística Ford por llamar acertadamente al presidente Donald J. Trump 'protector de pedófilos'!", escribió Sean Williams, el organizador, en la página.

"Unámonos para apoyar a TJ y ayudarle a pagar algunas facturas (y obligar a DJT a publicar los archivos Trump/Epstein)".

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

El Congreso votó a favor de obligar a la administración Trump a divulgar los documentos relacionados con este caso que están en poder del sistema de justicia federal, algo que hasta ahora ha hecho parcialmente.

La Casa Blanca defendió la reacción de Trump a Sabula. "Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una declaración enviada a los medios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc