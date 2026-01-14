Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

El presidente de Estados Unidos, , visitó el martes una planta de en Dearborn, Michigan. Cuando estaba haciendo el recorrido, un empleado le empezó a gritar y él respondió mostrándole el dedo medio. El gesto se hizo viral. ¿Qué es lo que sabemos del trabajador?

TJ Sabula, de 40 años, trabajador de línea del sindicato United Auto Workers Local 600, se identificó con el diario The Washington Post como el hombre que sostuvo el intercambio con Trump.

Sabula afirmó al medio que fue suspendido y es blanco de una investigación por parte de Ford, a raíz de lo ocurrido.

Lee también:

"En cuanto a haberle llamado la atención, no me arrepiento en absoluto", afirmó Sabula, aunque añadió que le preocupa el futuro de su trabajo y cree que ha sido "objeto de represalias políticas" por "avergonzar a Trump delante de sus amigos".

Sabula, quien gritó a Trump "protector de pedófilos", dijo que se refería específicamente al manejo, por parte del mandatario, del caso , el financista que durante un tiempo fue cercano a Trump, detenido en 2019 y quien se suicidó estando en prisión a la espera de enfrentar un juicio por dirigir un sistema de explotación sexual de menores.

Sabula dijo que se identifica como políticamente independiente y que nunca votó por Trump, pero que ha apoyado a otros republicanos.

De acuerdo con la representante demócrata Rashida Tlaib, Sabula fue suspendido sin paga. "El presidente respondió a TJ con su dedo medio, diciendo 'Vete a la m..., estás despedido'. Ford respondió suspendiendo a TJ sin paga", explicó Tlaib en una declaración.

Detalló que el empleado "es padre de dos hijos pequeños".

Sin aclarar la situación del trabajador, Ford dijo a TMZ que la compañía "no condona a nadie que diga algo inapropiado en nuestras instalaciones" y que cuando eso ocurre, "tenemos un proceso para lidiar con esas situaciones".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI. AFP
Recaudan más de 4 mdp a favor de empleado que insultó a Trump

Por lo pronto, se abrió una página en la plataforma de GoFundMe para ayudar a Sabula. Hasta el momento ha recaudado más de 225 mil dólares (poco más de 4 millones de pesos).

"¡Ayúdenos a recaudar fondos para el patriota TJ Sabula! ¡TJ fue suspendido de su trabajo en la empresa automovilística Ford por llamar acertadamente al presidente Donald J. Trump 'protector de pedófilos'!", escribió Sean Williams, el organizador, en la página.

"Unámonos para apoyar a TJ y ayudarle a pagar algunas facturas (y obligar a DJT a publicar los archivos Trump/Epstein)".

El Congreso votó a favor de obligar a la administración Trump a divulgar los documentos relacionados con este caso que están en poder del sistema de justicia federal, algo que hasta ahora ha hecho parcialmente.

La Casa Blanca defendió la reacción de Trump a Sabula. "Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una declaración enviada a los medios.

