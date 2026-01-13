Más Información

El presidente pareció realizar una seña obscena (con el dedo medio, conocida popularmente como la "Britney señal") a una persona a la que se le escuchó gritarle “protector de pedófilos” durante su visita a Michigan el martes.

En un video, que obtuvo , se muestra al presidente en la planta de Ford. Parece señalar a alguien y luego le hace una seña obscena al alejarse.

La Casa Blanca respondió que "un lunático estaba gritando groserías como un loco en un ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca".

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se muestra reacio a publicar los documentos del expediente y sufre un efecto bumerán, incluso entre sus partidarios.

El presidente Donald Trump y Epstein tuvieron una relación cercana. Pero al igual que Bill Clinton, el magnate republicano niega haber estado enterado de los delitos que cometía el financista y sostiene que rompió con él mucho antes de que fuera investigado por la justicia.

A finales de diciembre, el gobierno de Trump comenzó a publicar miles de archivos sobre la investigación a Epstein, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre.

Según el Departamento de Justicia, hasta ahora se han publicado unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías de Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.

Las últimas revelaciones en diciembre contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein.

La semana pasada, Trump dijo al medio The New York Times que

