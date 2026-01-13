Venezuela trabaja en la identificación de "restos humanos" hallados luego del ataque de Estados Unidos que provocó la caída de Nicolás Maduro y en el cual hubo un centenar de muertos, informó el martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y tres estados cercanos la madrugada del 3 de enero en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa. Ambos se enfrentan a la justicia por narcotráfico en Nueva York.

El balance oficial da cuenta de al menos 100 muertos. En ese ataque murieron unos 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que custodiaba a Maduro.

"Las explosiones fueron tan fuertes que hay personas que no sabemos dónde están", dijo Cabello en una rueda de prensa.

Algunos cuerpos quedaron fragmentados “de tal manera que es imposible” tener una identificación plena sin una serie de análisis, indicó el ministro en una rueda de prensa.

Explicó que es necesario “el estudio que se hace para ver el ADN de restos humanos”, un trabajo que está a cargo de la policía científica con la ayuda del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Una zona afectada por el ataque de Estados Unidos en La Guaira, Venezuela. Foto: Ronald Peña R / EFE

Es "un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela cuando la gente estaba dormida. Murieron, ni cuenta se dieron", añadió.

Tras el ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de Donald Trump, que dice estar "a cargo" de Venezuela.

La presidenta interina inició acercamientos con Washington en un escenario en el que está planteado retomar las relaciones, rotas desde 2019.

La semana pasada, en una ceremonia realizada en la sede de la Guardia Nacional en la instalación militar del Fuerte Tiuna —al suroeste de Caracas—, Rodríguez entregó condecoraciones a varios familiares de militares fallecidos y heridos, sin mencionar tampoco una cifra.

Caracas muestra un ambiente de calma tras la acción estadounidense que depuso a Maduro. Las largas filas en supermercados y gasolineras del primer momento desaparecieron días después del ataque.

"El país está tranquilo, el país está en paz, el país recobra la normalidad dentro", aseguró Cabello. "Nosotros tenemos que seguir adelante", insistió.

