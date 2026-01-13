¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

En los días posteriores a la sorpresiva operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela, ha circulado un relato que sugiere el uso de una “arma misteriosa” o tecnología no convencional durante el asalto contra sus fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la historia cobró una nueva dimensión cuando la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en la red social X el testimonio de un supuesto guardia venezolano que estuvo presente durante la operación conocida como "Determinación Absoluta".

Según el relato, durante los momentos iniciales del operativo, que involucró drones, helicópteros y tropas especiales, se produjo un apagón de los sistemas de radar venezolanos antes de que una tecnología desconocida impactara a los defensores del régimen.

Un total de 32 cubanos murieron en los ataques, así como decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

"El día de la operación, no oímos nada. Estábamos en guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No sabíamos cómo reaccionar", dijo el guardia.

Explicó que "después de que aparecieran esos drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran muy pocos. Creo que apenas ocho helicópteros. De esos helicópteros bajaron soldados, pero eran muy pocos. Quizás 20 hombres. Pero esos hombres estaban muy avanzados tecnológicamente. No se parecían a nada contra lo que hubiéramos luchado antes".

Subrayó que "no eran solo las armas. En un momento dado, lanzaron algo... No sé cómo describirlo... Era como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza fuera a explotar por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos".

Además, señaló que el operativo demostraba el nivel de entrenamiento de las Fuerzas Delta de Estados Unidos.

“Fue una masacre"

“Fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”, señaló.

Cuestionado sobre si los gobiernos de América Latina "deberían pensárselo dos veces antes de enfrentarse a los estadounidenses", el presunto guardia respondió: "Sin duda alguna. Quiero enviar una advertencia a cualquiera que piense que puede luchar contra Estados Unidos. No tienen ni idea de lo que son capaces de hacer. Después de lo que he visto, no quiero volver a estar nunca más en el otro lado. No hay que meterse con ellos".

Añadió que "nadie quiere pasar por lo que nosotros hemos pasado. Ahora todo el mundo se lo piensa dos veces. Lo que ha pasado aquí va a cambiar muchas cosas, no solo en Venezuela, sino en toda la región".

