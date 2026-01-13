T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes “irrelevante” el T-MEC, e insistió en que “no necesitamos autos hechos en México”.
Durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, Trump dijo que el T-MEC “no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”. El acuerdo comercial será sujeto de revisión, por ley, este año.
“A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, dijo el mandatario republicano.
Cuestionado sobre cómo funcionará la renegociación del T-MEC con México y Canadá, Trump dijo que “ni siquiera pienso en el T-MEC”.
Señaló que aunque quiere que a Canadá y México “les vaya bien”, el problema “es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”.
Según Trump, “todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí”.
Lee también Armadoras presionan por cambios al T-MEC; Volkswagen, Nissan y GM alertan alza de costos y pérdida de competitividad
Trump ha amenazado con poner fin al T-MEC o sustituirlo por acuerdos distintos con México y Canadá.
Sheinbaum confía en que revisión del T-MEC será positiva
El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su confianza en que el proceso de revisión del tratado concluirá de manera positiva, al considerar que así conviene a los tres países.
“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, afirmó la mandataria mexicana.
Según dijo en diciembre el primer ministro canadiense Mark Carney, Trump ha planteado “decenas” de exigencias en sus negociaciones sobre el tratado con México y Canadá. “Estados Unidos tiene, por ejemplo, 54 asuntos pendientes con México", explicó.
Lee también El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China
Justo este martes, el premier canadiense viaja a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, su primer ministro, Li Qiang, así como con otros líderes políticos y empresariales con la intención de mejorar la posición de Canadá.
El líder canadiense ha dejado claro que su presencia en China es una respuesta directa a la transformación del panorama comercial y político que está suponiendo la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, que ha impuesto elevados aranceles a Canadá a pesar de ser su principal socio económico. *Con información de AFP.
