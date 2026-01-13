Más Información

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

El Pentágono compró dispositivo ligado al “Síndrome de La Habana”, reporta CNN; podría ser la causa de misteriosas dolencias en espías

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

El presidente de , Donald Trump, declaró este martes “irrelevante” el , e insistió en que “no necesitamos autos hechos en México”.

Durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, Trump dijo que el T-MEC “no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”. El acuerdo comercial será sujeto de revisión, por ley, este año.

“A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, dijo el mandatario republicano.

Cuestionado sobre cómo funcionará la renegociación del T-MEC con México y Canadá, Trump dijo que “ni siquiera pienso en el T-MEC”.

Señaló que aunque quiere que a Canadá y México “les vaya bien”, el problema “es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”.

Según Trump, “todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí”.

Trump ha amenazado con poner fin al T-MEC o sustituirlo por acuerdos distintos con México y Canadá.

Sheinbaum confía en que revisión del T-MEC será positiva

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su confianza en que el proceso de revisión del tratado concluirá de manera positiva, al considerar que así conviene a los tres países.

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, afirmó la mandataria mexicana.

Según dijo en diciembre el primer ministro canadiense , Trump ha planteado “decenas” de exigencias en sus negociaciones sobre el tratado con México y Canadá. “Estados Unidos tiene, por ejemplo, 54 asuntos pendientes con México", explicó.

Justo este martes, el premier canadiense viaja a China para reunirse con el presidente , su primer ministro,, así como con otros líderes políticos y empresariales con la intención de mejorar la posición de Canadá.

El líder canadiense ha dejado claro que su presencia en China es una respuesta directa a la transformación del y político que está suponiendo la segunda presidencia de en Estados Unidos, que ha impuesto elevados a Canadá a pesar de ser su principal socio económico. *Con información de AFP.

