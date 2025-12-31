Más Información

Beijing. El presidente chino,, defendió este miércoles la necesidad de promover la paz y la cooperación internacionales en un mundo marcado por la inestabilidad y reiteró que la “reunificación” con es una “causa histórica imparable”, en su mensaje de fin de año, pronunciado tras las últimas maniobras militares de en torno a la isla.

El mensaje, difundido a través del ente estatal Grupo de Medios de China y de plataformas en Internet, incluyó referencias a la situación internacional, que Xi describió como marcada por “turbulencias y cambios”, con “regiones aún afectadas” por conflictos armados.

En ese contexto, afirmó que está dispuesta a “trabajar de la mano con todos los países” para promover la paz, el desarrollo y una gobernanza global que calificó de “más justa y razonable”.

Al aludir a Taiwán, señaló que los “compatriotas a ambos lados del Estrecho están unidos por una sangre más espesa que el agua”, en referencia a la isla gobernada de forma autónoma, reclamada por Beijing y sigue siendo uno de los principales focos de en la región.

El presidente chino reiteró asimismo su apuesta por avanzar en la construcción de una “comunidad con un futuro compartido para la ”, una formulación habitual en los discursos de la diplomacia de Beijing, y aseguró que su país “siempre se ha situado en el lado correcto de la historia”.

En el plano interno, Xi recordó que 2025 supone el cierre del 14.º Plan Quinquenal y afirmó que China ha completado los objetivos previstos tras “cinco años extraordinarios” en los que, según dijo, el país ha superado “capas de dificultades y desafíos”.

Señaló que la total “ha seguido superando nuevos umbrales” y que se prevé que alcance este año los 140 billones de yuanes (unos 20 billones de dólares, 17 billones de euros).

El mandatario vinculó estos resultados al avance de la modernización “al estilo chino” y sostuvo que se ha producido un aumento de la fortaleza económica, tecnológica y de defensa del país, al tiempo que destacó mejoras en ámbitos como la y la percepción de bienestar y seguridad de la población.

Xi destacó también el papel de la innovación en el y mencionó progresos en áreas como la , la investigación independiente de semiconductores y la integración entre ciencia, tecnología e industria.

Entre los hitos citados figuran el inicio de la misión espacial Tianwen-2, el comienzo de grandes y la entrada en servicio del primer portaaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas.

En materia social, el presidente afirmó que las autoridades han reforzado la protección de los derechos de los trabajadores de sectores emergentes y han impulsado medidas relacionadas con el envejecimiento de la población.

En ese sentido, mencionó la introducción de ayudas económicas mensuales de 300 yuanes (43 dólares, 37 euros) para familias con hijos y actuaciones destinadas a adaptar viviendas para personas mayores, subrayando que “los asuntos del sustento de la población no son cuestiones menores”.

Xi se refirió asimismo a la cohesión nacional y a la unidad entre los distintos grupos étnicos del país, tras visitar este año regiones como el Tíbet y Xinjiang, y reiteró el compromiso de Beijing con la política de “un país, dos sistemas” aplicada a y Macao, con el objetivo de mantener su prosperidad y estabilidad a largo plazo.

De cara al futuro, Xi recordó que 2026 será el primer año del 15.º Plan Quinquenal y llamó a “anclar los objetivos, reforzar la confianza y profundizar en la reforma y la apertura”, con el fin de impulsar el desarrollo de alta calidad y avanzar hacia la prosperidad común.

El presidente cerró su mensaje con un llamamiento al esfuerzo colectivo y deseó un próspero año nuevo.

