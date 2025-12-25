Más Información

Maria Marshall, artista inglesa pionera del videoarte, crea un espacio de meditación con su exposición “Invisible”, en el Museo ExTeresa Arte Actual

La creadora nacida en Bombay, en 1966, pero que tiene nacionalidad inglesa y suiza, se apropia de este recinto, que originalmente era un convento, en lo que se trata de su en México y presenta dos cuerpos de obra inéditos: una serie de pinturas y unas de alambre. Estas creaciones comparten un proceso similar, que consiste en que la artista se venda los ojos y entra en un estado de meditación donde la guía su intuición.

“Es un gran lugar en el cual estar y en el cual quedarse”, declara Marshall al hablar sobre crear con los ojos vendados. “Me hago parte del canvas y para hacer eso debo estar muy concentrada en el movimiento”, añade Marshall y explica que es una experiencia similar a la que vive cuando presenta performances ante 200 o 700 personas que la observan. Así será en febrero, cuando la artista presente un performance en el marco de la feria de arte Zona Maco.

Maria Marshall con los ojos vendados. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Maria Marshall con los ojos vendados. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

La exposición está compuesta en su mayoría por videoarte —que se ha exhibido en recintos internacionales como el Museo MET, el Centro Pompidou y el Museo Guggenheim—, pero la artista ha encontrado otra salida en técnicas más tangibles:

“No puedes hacer más de tres videos en un año. Es una cuestión de tiempo. ¿No sería interesante trasladar esas otras ideas en otros materiales? Es un reto para mí desarrollarme en otros medios. Las pinturas son casi como pantallas y ahí dibujo las películas que veo en mi cabeza. Los videos son secuencias que hay en mi psique. Viendo las dos obras juntas, una puede venir del miedo y la otra del amor o del sexo. Mi motivación es tomar lo que te hirió o celebrar lo que te hace sentir cosas en distintas parte del cuerpo”, cuenta Marshall sobre el proceso que hay detrás de sus creaciones.

En las obras se abordan temas como miedo, maternidad, separación, deseo, amor y amor propio. Entre los videos en exhibición se encuentra “Forward backwards”, “Love me Love yourself”, que explora el amor propio; “Cyclops”, “Playroom” y su serie “Sufi Whirl”, en la que se graba girando por distintas partes del mundo, con el mismo atuendo. Esta serie está montada de manera en la que las pantallas forman un círculo, replicando la circunferencia de la cúpula del techo. En medio de la entrevista, Marshall se sienta en el suelo a contemplar a su alrededor.

Pintura de Maria Marshall. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Pintura de Maria Marshall. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

“Lo que intenté hacer fue una exposición de sitio específico, pese a que las obras ya estuvieran hechas”, señala Bárbara Perea, curadora de la exposición.

Esto quiere decir que la selección de las obras se hizo bajo la lógica de que éstas dialogaran con la arquitectura del ExTeresa.

“Creamos un palimpsesto con el lugar en sí, por eso no es una exposición retrospectiva aunque se muestran obras hechas en los últimos 26 años. Creamos espacios de tensión y relajación en el recorrido”, detalla Perea, quien dice que piensa mucho en la sensación que experimentarán los visitantes porque su formación viene del teatro.

Videoarte de Maria Marshall. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Videoarte de Maria Marshall. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026, en el Ex Teresa Arte Actual (Licenciado Verdad 8, Centro Histórico de la Ciudad de México).

