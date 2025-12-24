Más Información

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Tras inundaciones, naranjeros de Álamo batallan para recuperarse

Este, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunciaron a los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025. Ellos son los premiados:

- José Agustín Monsreal Interián, ganador en el campo de Lingüística y Literatura. El escritor yucateco fue reconocido “por su devoto y minucioso cultivo de la lengua y la narrativa en México a lo largo de más de 50 años, la trascendencia de su aporte a la formación humana y literaria de varias generaciones de escritores y lectores, así como la necesidad de visibilizar su sólida obra”.

- Irma Palacios Flores, ganadora en el campo de Bellas Artes. La artista, con 60 años de trayectoria, es premiada por “su impecable y continua trayectoria que, a través de su depurada técnica, ha conseguido transmitir una mirada poética y conmovedora”.

- Mario Humberto Ruz Sosa, ganador en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. El experto en historia del mundo maya, quien estudia materiales en lengua tzeltal, es galardonado “por su perfil interdisciplinario, enfocado al estudio del sureste de México y la cultura maya. Destaca su notable productividad académica nacional e internacional en la investigación —procurando la traducción de su obra a lenguas indígenas y la construcción de una metodología para el rescate y comprensión de fuentes primarias—, la docencia y la formación de recursos humanos. Es encomiable su participación en la creación y dirección de instituciones académicas y culturales”.

Mario Humberto Ruz Sosa, ganador en el campo de historia. Foto: Vía INBAL.
- Catalina Yolanda López Márquez, ganadora en el campo de Artes y Tradiciones Populares. La oaxaqueña se ha dedicado al rescate y estudio de la grana cochinilla, labor que la ha llevado a capacitar a más de 500 campesinos en su cría y a fundar el Museo Vivo de la Grana Cochinilla. Recibe este premio “por el rescate, conservación y difusión, con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las tradiciones populares de Oaxaca. Su trabajo es fundamental para la preservación de la grana cochinilla como patrimonio biocultural y materia prima nodal para la creación de las artes populares”.

Catalina Yolanda López Márquez, ganadora en el campo de artes y tradiciones populares. Foto: Vía INBAL.
