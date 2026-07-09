El gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), dialogó con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y de la banca de desarrollo para fortalecer la colaboración que permita avanzar en acciones orientadas al crecimiento económico, el desarrollo social y el bienestar de las y los nayaritas.

También en estas reuniones, realizadas en la Ciudad de México, se analizaron temas vinculados con la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la procuración de justicia y los mecanismos de financiamiento para impulsar proyectos de inversión y desarrollo en Nayarit.

Navarro Quintero planteó el fortalecimiento institucional, la coordinación institucional y el seguimiento a proyectos estratégicos para la entidad.

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El mandatario nayarita dialogó con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; con la ministra Sara Irene Herrerías Guerra; con el director general de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, y con Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República.

Navarro Quintero afirmó que el trabajo conjunto con las instituciones nacionales fortalece la colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y permite avanzar en acciones orientadas al crecimiento económico, el desarrollo social y el bienestar de las y los nayaritas.

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