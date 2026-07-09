Ixtapaluca, Méx.-El director de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet de Ixtapaluca, Alfonso “N”, acusado de presunto abuso sexual en agravio de un menor de cinco años, será trasladado al penal de Chalco donde quedará a disposición de un juez para resolver su situación jurídica.

El otro docente, José Luis “N”, hermano de Alfonso, fue dejado en libertad, luego de que había sido detenido por el delito de resistencia durante un enfrentamiento entre policías municipales de Ixtapaluca contra maestros y padres de familia ocurrido el martes pasado en las instalaciones de la institución educativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que el agente del Ministerio Público determinó que Alfonso “N” sea ingresado al centro penitenciario al ser señalado por la víctima como el presunto responsable de abuso sexual y su hermano José Luis quedó en libertad.

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Detención provoca enfrentamiento

La tarde del martes, 60 policías locales de Ixtapaluca ingresaron a las instalaciones del complejo educativo —que ofrece preescolar, primaria, secundaria y bachillerato— en la colonia 20 de Noviembre.

Los uniformados causaron destrozos durante la irrupción para detener al director, al que el menor de edad señaló como el presunto responsable de acosarlo y hacerle tocamientos sexuales.

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El ingreso provocó un enfrentamiento con profesores y padres de familia. Las cámaras de seguridad y videos grabados por testigos registraron los hechos.

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Los manifestantes señalan que los policías lanzaron bombas de gas y dispararon armas de cargo mientras los alumnos permanecían en clases.

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Los padres dañaron tres patrullas municipales. Los agentes detuvieron a los docentes y abandonaron el lugar. El gobierno de Ixtapaluca dio a conocer que uno de los oficiales resultó herido de gravedad durante el zafarrancho.

Inconformes acusan de abuso policial

Luego de los hechos bloquearon durante más de siete horas la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, lo que ocasionó problemas a la circulación vehicular en toda esa región.

El miércoles los inconformes salieron a protestar otra vez. Marcharon por los carriles laterales de la autopista y luego por los centrales del libramiento a Chalco.

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En cada caseta levantaron las plumas para permitir el paso libre a las unidades en ambos sentidos.

Los manifestantes pidieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la liberación de los detenidos, a quienes consideran inocentes.

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También, demandan sanciones contra los policías por usurpación de funciones.

El gobierno municipal de Ixtapaluca informó que los oficiales acudieron a la escuela por la petición de la familia de la víctima, quien identificó al director del plantel y luego fueron agredidos por los padres de familia y maestros.

Por los acontecimientos no hay clases en el plantel, lo que afecta desde el martes a cientos de alumnos, aunque está por concluir el ciclo escolar en unos días más.

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