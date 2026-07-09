Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron una explosión en una estación de la Línea A, en la que se puede observar que, entre gritos y fuego, los pasajeros intentaban evacuar las instalaciones.

Sin embargo, el Metro informó a este diario que el incidente no corresponde a un hecho reciente, pues aclaró que las imágenes difundidas fueron grabadas en una fecha anterior y que el incidente ya había sido atendido conforme a los protocolos establecidos.

De acuerdo con el STC, el evento ocurrió debido a la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria en la Línea A, situación que en su momento requirió la intervención del personal especializado para realizar las labores de revisión y reparación necesarias.

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El organismo precisó que durante el incidente no se registraron personas lesionadas y que el personal brindó atención y orientación a los usuarios mientras se llevaban a cabo los trabajos para restablecer el servicio.

Asimismo, indicó que, una vez concluidas las maniobras, la operación de la Línea A se normalizó.

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“Los hechos que se observan en el video no son recientes. El incidente se registró a causa de la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria en la Línea A, por lo que personal del Sistema llevó a cabo las labores de revisión y atención necesarias en su momento”, señalo.

vr/cr