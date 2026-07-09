La también aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, dijo este día que “Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, luego de que ayer en una asamblea informativa, Arturo Escobar, integrante de la dirigencia del PVEM, hiciera público su respaldo al aspirante Cruz Pérez Cuéllar, y condicionaron a que, si no era él el Coordinador de la 4T en esta entidad, el verde no iría en alianza con Morena.

En ese sentido, Andrea Chávez subrayó que su convicción política siempre ha estado en Morena, el movimiento que la vio nacer y en el que ha construido toda su trayectoria pública.

En un boletín oficial, aseguró que ha sido únicamente militante de Morena, además de desempeñarse como dirigenta y vocera del partido, por lo que reiteró que su lealtad está con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llevó a la presidencia a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

"Mi convicción está en Morena. Ahí está mi compromiso, aquí está mi trabajo y aquí seguiré construyendo junto al pueblo de Chihuahua", mencionó la legisladora con licencia. Foto: Especial

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“Mi convicción está en Morena. Ahí está mi compromiso, aquí está mi trabajo y aquí seguiré construyendo junto al pueblo de Chihuahua. Confío plenamente en nuestro movimiento, en sus procesos internos y en que ganaremos la encuesta”, señaló.

La morenista afirmó que enfrenta este proceso con absoluta serenidad y confianza, respaldada por el trabajo realizado y por el reconocimiento ciudadano que se refleja en todas las encuestas, las cuales la ubican al frente de las preferencias rumbo a la definición de la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

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Chávez Treviño aseguró que respeta plenamente las decisiones que toma cada partido político y reconoció el derecho que tienen de respaldar a los perfiles que consideren más afines a su proyecto.

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Sostuvo que su prioridad no son las definiciones partidistas, sino las de la gente, por lo que continuará recorriendo Chihuahua, escuchando a las y los ciudadanos y fortaleciendo el proyecto de la Cuarta Transformación desde el territorio.

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Pérez Cuéllar asegura ir por la unidad y por Morena en Chihuahua tras respaldo del PVEM

Chihuahua.- El aspirante la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró esta tarde que su prioridad es la unidad de la 4T en la entidad, luego de declaraciones emitidas recientemente por distintos actores políticos, tras el respaldo que recibió ayer por la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En ese sentido, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, agradeció el respaldo que ha recibido de quienes comparten el mismo objetivo, ya que ayer en un asamblea informativa en PVEM afirmó que en Chihuahua iría en alianza con Morena y PT únicamente si Cruz es coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“Yo voy con la unidad de la Cuarta Transformación. Agradezco el respaldo del Partido Verde, como también valoro el de miles de militantes y simpatizantes de Morena y del PT. Lo que Chihuahua necesita es un proyecto que sume, no uno que divida”, expresó este día Pérez Cuéllar.

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Asegura Pérez Cuéllar ir por la unidad y por MORENA en Chihuahua tras respaldo del PVEM. Foto: Especial.

Aseguró que siempre ha privilegiado la construcción de acuerdos y sostuvo que el proceso interno debe vivirse con respeto entre quienes aspiran a coordinar el movimiento, privilegiando siempre la unidad por encima de cualquier diferencia.

“Más allá de los partidos, lo que realmente importa es ofrecerle a Chihuahua la mejor opción para encabezar la transformación: una persona preparada, con experiencia gobernando y, sobre todo, con resultados. Las y los chihuahuenses merecen un gobierno que trabaje y que sea un puente entre el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum y el estado para mejorar la vida de la gente.”

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Reiteró que la fortaleza de la Cuarta Transformación radica en la unidad de las fuerzas que la integran.

“Morena, el Partido Verde y el PT han caminado juntos para transformar la vida pública del país. Esa unidad debe cuidarse y fortalecerse. Yo seguiré trabajando para sumar voluntades y para demostrar, con hechos y resultados, que soy la mejor opción para encabezar este proyecto en beneficio de Chihuahua.”

vr/cr