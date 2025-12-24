Más Información

Este miércoles 24 de diciembre, los parquímetros tendrán una operación habitual; mientras que el 25 de diciembre, los automovilistas podrán estacionarse sin costo.

La tarifa autorizada para parquímetros es de 3.25 pesos por cada 15 minutos.La multa por pago vencido o falta de pago es de 312 pesos.

¿Cuáles son las zonas de parquímetros?

Actualmente, el sistema opera en las siguientes colonias y polígonos:

  • Polígono Anzures: Anzures
  • Polígono Benito Juárez Sur: Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes
  • Polígono Benito Juárez Norte: Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja
  • Polígono Florida: Florida
  • Polígono Guadalupe Inn: Guadalupe Inn
  • Polígono Lomas: Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes
  • Polígono Polanco: Bosques de Chapultepec, Chapultepec Morales, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Palmitas, Del Bosque, Los Morales, Rincón del Bosque, Morales Sección Alameda, Morales Sección Palmas
  • Polígono Roma-Condesa: Roma Norte I, Roma Norte II, Hipódromo I, Hipódromo II

¿Cuáles son los horarios?

El horario de parquímetros es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas en las colonias ubicadas en los polígonos Benito Juárez Norte y Sur, así como en Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida.

En Polanco, además del horario habitual, existe un horario ampliado en la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma, que opera de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

En Roma e Hipódromo, el servicio funciona de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas, y de jueves a sábado con horario ampliado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

