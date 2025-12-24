Quemar cohetes durante esta temporada en la Ciudad de México se considera una falta contra la seguridad ciudadana y se castiga con multa económica, arresto o trabajo comunitario.

La Ley Ambiental de la Ciudad de México, en su artículo 213, prohíbe la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto; mientras que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece, en su artículo 28, fracción VII, que “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente” constituye una infracción contra la seguridad ciudadana.

Asimismo, los artículos 31 y 32 señalan las sanciones por realizar esta actividad sin autorización, las cuales van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos—, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

La Secretaría del Medio Ambiente invitó a las y los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de disminuir el impacto negativo en la calidad del aire, proteger la salud de la población, especialmente de niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, así como el bienestar de los animales de compañía.

Datos históricos muestran que los días 25 de diciembre y 1 de enero registran niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas, principalmente por el uso masivo de juegos pirotécnicos. Aunque las detonaciones suelen ocurrir alrededor de la medianoche, las concentraciones de contaminantes alcanzan sus picos entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada.

Ante ello, se invita a la ciudadanía a poner en práctica las siguientes acciones preventivas:

Evitar encender chimeneas, así como quemar cuetes y pirotecnia.

No encender fogatas, especialmente en zonas con riesgo de incendios forestales.

Disminuir el uso de carbón o leña, tanto en interiores como en exteriores.

Evitar la quema de llantas, basura o residuos.

Participar en la limpieza de calles y banquetas, humedeciendo el suelo previamente para evitar el levantamiento de polvo.

Mantener los vehículos en óptimas condiciones y cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para reducir emisiones contaminantes.

Reportar incendios a las autoridades correspondientes para su atención oportuna.

