Más Información

Navidad 2025: los mejores 20 regalos buenos, bonitos y baratos para dar en Nochebuena

Navidad 2025: los mejores 20 regalos buenos, bonitos y baratos para dar en Nochebuena

Movistar y AT&T: así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión

Movistar y AT&T: así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión

Sarampión en Chiapas: ¿cuáles son los síntomas, cómo se contagia y qué hacer para prevenirlo?

Sarampión en Chiapas: ¿cuáles son los síntomas, cómo se contagia y qué hacer para prevenirlo?

Corona de Adviento 2025: ¿qué vela se enciende en Navidad y por qué?

Corona de Adviento 2025: ¿qué vela se enciende en Navidad y por qué?

Solsticio de invierno 2025: ¿por qué este 21 de diciembre será el día más corto del año? Esto se sabe

Solsticio de invierno 2025: ¿por qué este 21 de diciembre será el día más corto del año? Esto se sabe

La suele representar magia, tiempo de calidad en familia y el cierre a todo un año lleno de emociones y momentos.

Usualmente viene acompañada del olor a ponche, las coloridas piñatas y villancicos y letanías de las posadas, sin embargo, entre las prisas y los calendarios sociales totalmente saturados, saber qué regalar o cómo hacer un detalle a tus seres queridos puede parecer una tarea abrumadora.

Por ello, aquí te dejamos 20 ideas de regalos buenos, bonitos y baratos con los que no podrás quedar mal, ya que, sin importar a quién quieras dar un obsequio o cuál sea la ocasión especial a la que debes asistir, en esta lista encontrarás algo que funcione.

Lee también

Esta lista te dará excelentes ideas de cosas que puede regalar esta Navidad. Foto: Canva
Esta lista te dará excelentes ideas de cosas que puede regalar esta Navidad. Foto: Canva

20 regalos buenos, bonitos y baratos para dar en Nochebuena

  • 1. Libro
  • 2. Taza
  • 3. Pijama
  • 4. Calcetines
  • 5. Agenda 2026
  • 6. Chocolates: nunca fallará regalar un paquete de chocolates.
  • 7. Funda para el teléfono
  • 8. Galletas navideñas: muchas tiendas y marcas sacan ediciones especiales de Navidad que puedes dar como obsequio.
  • 9. Botella de vino
  • 10. Portarretratos: presenta una excelente oportunidad para imprimir una foto de algún momento en el año que la otra persona querrá recordar.
  • 11. Charm para bolso o cartera: este 2025 el mundo entero cayó en la tendencia de charms como Labubus, Crybabies o Jellycats, provocando que un sinfin de marcas y empresas sacaran su versión de estos artículos, por lo que existen en una variedad de rangos de precios.
  • 12. Pluma fuente: hay muchas a precios muy accesibles y son una manera de elevar el estilo personal. Idea excelente para doctores, abogados, administrativos u oficinistas en general.
  • 13. Juegos de mesa: es el regalo ideal para niñas y niños, u hogares que buscan entretenerse en familia.
  • 14. Rompecabezas
  • 15. Kit de manualidades: en esta categoría entra cualquier tipo de kit o set que viene con todos los artículos para que tu ser querido se entretenga y ponga creativo esta Navidad.
  • 16. Cosmetiquera
  • 17. Mascarillas
  • 18. Kit de brochas de maquillaje
  • 19. Termo
  • 20. Cualquier cosa hecha a mano o por ti: ya sea que tengas talento para las manualidades o para cocinar y hornear, es un detalle que refleja muy bien tu esfuerzo, pueden ser cosas como mermelada, mantequilla, galletas, pasteles, etc.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]