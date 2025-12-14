¿Tu gato deja la lengua de fuera? Conoce el tierno significado

La lengua de los gatos es un órgano sumamente importante para ellos. Esta relacionada a comportamientos naturales de alimentación, aseo y exploración, por lo que verlos usándola frecuentemente no es para nada raro.

Si alguna vez has sorprendido a tu gato con la lengua de fuera y una expresión entre tierna y desconcertante, no estás solo. Este curioso gesto, que suele provocar risas y muchas fotos para redes sociales, es más común de lo que parece y tiene varias explicaciones detrás.

Aunque a simple vista pueda parecer algún tipo de “distracción felina”, en realidad puede decir mucho sobre el momento que está pasando tu michi.

Desde señales de relajación profunda hasta reacciones instintivas o pequeños descuidos al acicalarse, sacar la lengua es parte del lenguaje corporal de los gatos. En la mayoría de los casos no es motivo de alarma, pero sí una pista interesante para conocer más sobre su estado de ánimo, su entorno o incluso su salud.

¿Por qué tu gato deja la lengua de fuera?

De acuerdo con el blog veterinario de Feliway, una marca de productos (difusores y sprays) que imitan las feromonas naturales de los gatos para tranquilizarlos, reducir el estrés y fomentar la armonía; estos son los posibles significados de que tu gato deje su lengua de fuera:

Blepping

Cuando tu gato deja la lengua de fuera suele ser un gesto normal llamado "blep" y representa relajación profunda, sueño o que se vio interrumpido mientras realizaba alguna actividad, como acicalarse.

Usualmente su lengua permanece afuera un rato y, si la distracción no fue importante, retomará lo que estaba haciendo. Si está dormido puede significar que se encuentra en un estado de relajación extremo. Asimismo, puede estar a tu lado y simplemente dejar que eches un vistazo a su lengüita, indicando de la manera más tierna que confía mucho en ti, está cómodo y disfruta de tu compañía.

Respuesta de Flehmen

Otra razón por la que los gatos sacan la lengua podría ser parte de la respuesta de Flehmen.

Esta acción ocurre cuando tu gato detecta mensajes de feromonas de otros gatos. Durante esta respuesta, curva sus labios hacia atrás para descubrir los dientes superiores y abre la boca, haciendo que su lengua sea más visible.

Este comportamiento puede parecer curioso cuando recién lo detectas, pero es totalmente natural. Los gatos lo hacen para ayudar a que las feromonas que detectan lleguen a un órgano único que tienen en el paladar de la boca y que se conecta con sus cavidades nasales para mandar el mensaje a su cerebro.

La respuesta de Flehmen es una manera en la que tu michi obtiene información de su alrededor. Foto: Pexels

Otras razones por las cuales tu gato saca la lengua...

Existen otras razones por las que tu gato podría estar sacando frecuentemente su lengua, por ejemplo:

Tener algo atorado en la boca

Problemas respiratorios

Enfermedades dentales

Problemas neurológicos

Si notas que lo hace de manera recurrente y no en los contextos del blepping o la respuesta de Flehmen, lo más recomendable es que acudas con su veterinario. Un especialista podrá valorar la situación y asesorarte respecto a las acciones necesarias para asegurar la salud y el bienestar de tu michi.

