¿Cómo cuidar a tu gato en temporada de frío? Conoce estos tips

A medida que el invierno se acerca, es importante tomar en cuenta que tu gato también necesita atención durante esta época, principalmente para evitar enfermedades y situaciones que pongan en peligro su vida.

A continuación te contamos algunos cuidados básicos y sencillos que deberías emplear para asegurarte de que tu michi pueda pasar un feliz, acogedor y saludable invierno.

Lee también ¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de frío? 5 consejos prácticos

Toma en cuenta que las bajas temperaturas pueden traer consigo amenazas para la salud y el bienestar de tu gato. Foto: Canva

¿Cómo cuidar de tu gato durante la temporada de frío?

De acuerdo con el blog de la marca mexicana de alimento para mascotas, NUPEC, estas son 6 recomendaciones para mantener a tu gato saludable y protegido durante el invierno:

Cuidado 1: No lo expongas al frío

Lo mejor para evitar que tus cómplices felinos se enfermen por estar expuestos a las bajas temperaturas o cambios drásticos del clima, es no permitir que salga de tu casa.

Al evitar que tu felino salga y hacer de esta mascota, un gato de interior, podrás darle un resguardo constante del frío y permitirle que tenga acceso a una fuente de calor segura todo el tiempo.

Cabe mencionar que así también lo proteges de los peligros a los que se enfrenta al vagar por el exterior, como peleas con otros gatos, encuentros con mascotas agresivas, ingesta de objetos o comida desconocida o envenenada, accidentes, atropellamientos, extravíos, etc.

Lee también 5 plantas seguras para gatos que puede tener en casa: conoce cuáles podrían ponerlos en peligro

Bríndale a tu gato un espacio exclusivo donde pueda descansar calientito. Foto: Canva

Cuidado 2: Evita los lugares peligrosos

Para evitar las incomodidades del frío, es posible que tu gato busque lugares o fuentes de calor que son peligrosas, como junto al horno en la cocina o cerca de estufas, o si lo dejas salir, debajo o adentro de los motores de los autos.

Una buena idea para evitar esto es ofrecerle a tu michi un lugar cómodo y caliente para descansar, puede ser en su cama o su transportadora cubierta con toallas o cobijas.

Cuidado 3: Un arenero siempre limpio

Procura mantener el arenero de tu felino constantemente limpio, esto ayudará a que tu michi haga del baño en su lugar correspondiente siempre que lo necesite.

A los gatos les gustan los espacios limpios y aunque no lo parezca, un arenero sucio, puede evitar que el felino realice sus evacuaciones cuando lo necesita, lo que puede ocasionar enfermedades urinarias graves, o que incluso haga sus necesidades básicas en otros espacios de tu casa.

Lee también ¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

Procura mantener el arenero de tu gato limpio. Foto: Pixabay

Cuidado 4: Bríndale diversión

Tu felino puede aburrirse y deprimirse fácilmente en casa durante la temporada de invierno, por lo que es recomendable buscar maneras en las que tu michi encuentre diversión y ejercicio, principalmente para mantenerlo activo y lejos del sedentarismo.

Busca juegos y/o juguetes que le gusten y llamen la atención. Esto fortalece tu vínculo con tu michi y fomenta la estimulación mental para evitar que tenga malos comportamientos.

Cuidado 5: Acceso a agua fresca y limpia

Si hace mucho frío en la zona en donde vives, y esas bajas temperaturas pueden modificar la temperatura del agua congelándola o dejándola excesivamente fría, esto evitará que el gato se hidrate de manera correcta o al igual que tú, beber agua muy fría puede dañar su salud; por lo que debes cerciorarte de que su agua esté siempre disponible a una temperatura en la que el gato pueda ingerirla sin problemas.

Cuidado 6: Buena alimentación

Sin importar la etapa de vida de tu gato, es importante que tu mascota tenga acceso a alimentos nutritivos, altamente digestibles y balanceados que le ofrezcan todos los nutrientes que su cuerpo necesita para funcionar de forma óptima y así enfrentar el invierno con un cuerpo saludable.

Procura mantener a tu michi bien alimentado, recuerda que los gatos son seres vivos y también sienten frío, calor, alegría, tristeza, miedo, etc., por lo que es tu responsabilidad cuidar de él.

Mantén a tu gato bien alimentado durante la época de invierno. Foto: Canva

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

Superluna más grande del año, pico de lluvia de meteoros Táuridas y otros eventos astronómicos de noviembre 2025

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu