¿Cómo cuidar a tu gato en temporada de frío? Conoce estos tips

A medida que el invierno se acerca, es importante tomar en cuenta que tu gato también necesita atención durante esta época, principalmente para evitar enfermedades y situaciones que pongan en peligro su vida.
A continuación te contamos algunos cuidados básicos y sencillos que deberías emplear para asegurarte de que tu michi pueda pasar un feliz, acogedor y saludable invierno.
¿Cómo cuidar de tu gato durante la temporada de frío?
De acuerdo con el blog de la marca mexicana de alimento para mascotas, NUPEC, estas son 6 recomendaciones para mantener a tu gato saludable y protegido durante el invierno:
Cuidado 1: No lo expongas al frío
Lo mejor para evitar que tus cómplices felinos se enfermen por estar expuestos a las bajas temperaturas o cambios drásticos del clima, es no permitir que salga de tu casa.
Al evitar que tu felino salga y hacer de esta mascota, un gato de interior, podrás darle un resguardo constante del frío y permitirle que tenga acceso a una fuente de calor segura todo el tiempo.
Cabe mencionar que así también lo proteges de los peligros a los que se enfrenta al vagar por el exterior, como peleas con otros gatos, encuentros con mascotas agresivas, ingesta de objetos o comida desconocida o envenenada, accidentes, atropellamientos, extravíos, etc.
Cuidado 2: Evita los lugares peligrosos
Para evitar las incomodidades del frío, es posible que tu gato busque lugares o fuentes de calor que son peligrosas, como junto al horno en la cocina o cerca de estufas, o si lo dejas salir, debajo o adentro de los motores de los autos.
Una buena idea para evitar esto es ofrecerle a tu michi un lugar cómodo y caliente para descansar, puede ser en su cama o su transportadora cubierta con toallas o cobijas.
Cuidado 3: Un arenero siempre limpio
Procura mantener el arenero de tu felino constantemente limpio, esto ayudará a que tu michi haga del baño en su lugar correspondiente siempre que lo necesite.
A los gatos les gustan los espacios limpios y aunque no lo parezca, un arenero sucio, puede evitar que el felino realice sus evacuaciones cuando lo necesita, lo que puede ocasionar enfermedades urinarias graves, o que incluso haga sus necesidades básicas en otros espacios de tu casa.
Cuidado 4: Bríndale diversión
Tu felino puede aburrirse y deprimirse fácilmente en casa durante la temporada de invierno, por lo que es recomendable buscar maneras en las que tu michi encuentre diversión y ejercicio, principalmente para mantenerlo activo y lejos del sedentarismo.
Busca juegos y/o juguetes que le gusten y llamen la atención. Esto fortalece tu vínculo con tu michi y fomenta la estimulación mental para evitar que tenga malos comportamientos.
Cuidado 5: Acceso a agua fresca y limpia
Si hace mucho frío en la zona en donde vives, y esas bajas temperaturas pueden modificar la temperatura del agua congelándola o dejándola excesivamente fría, esto evitará que el gato se hidrate de manera correcta o al igual que tú, beber agua muy fría puede dañar su salud; por lo que debes cerciorarte de que su agua esté siempre disponible a una temperatura en la que el gato pueda ingerirla sin problemas.
Cuidado 6: Buena alimentación
Sin importar la etapa de vida de tu gato, es importante que tu mascota tenga acceso a alimentos nutritivos, altamente digestibles y balanceados que le ofrezcan todos los nutrientes que su cuerpo necesita para funcionar de forma óptima y así enfrentar el invierno con un cuerpo saludable.
Procura mantener a tu michi bien alimentado, recuerda que los gatos son seres vivos y también sienten frío, calor, alegría, tristeza, miedo, etc., por lo que es tu responsabilidad cuidar de él.
