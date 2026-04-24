Onda de calor en CDMX: ¿qué es, por qué ocurre y cómo protegerte de temperaturas extremas?

Las autoridades de la Ciudad de México piden a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse alerta, pues la reciente ola de calor que golpea a la capital del país se intensificará en los próximos días, alcanzando temperaturas de hasta lo 32° centígrados en casi todas las demarcaciones.

De acuerdo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, esta onda de calor entrará el sábado 25 de abril y persistirá hasta el próximo jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29° a 32 °C.

La dependencia ha avisado que durante estos días se espera contar con cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y fuertes rachas de viento, acompañadas de tolvaneras (remolinos de viento o de polvo), durante las tardes.

Lee también ¿Cuándo comienza la temporada de lluvias en México?; esto se sabe

Del sábado 25 al jueves 30 de abril, las temperaturas en la capital del país aumentarán por una onda de calor. Foto: Archivo

¿Qué es y por qué ocurre una onda de calor?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una onda de calor, también conocida como ola de calor, es una etapa de temperaturas anormalmente altas que persiste durante un periodo consecutivo, el cual puede ir de días a meses, en comparación con los valores típicos de una región específica.

Esto sucede cuando un sistema de alta presión se instala sobre una región, evitando la formación de nubes y atrapando el calor en la superficie. En los últimos años, los efectos del cambio climático han intensificado estas olas de calor, haciendo que sean más frecuentes y prolongadas.

Olas de calor

¿Cómo protegerte de las temperaturas extremas?

Algunas de las recomendaciones más comunes para evitar los daños de las temperaturas extremas, como golpe de calor o deshidratación, son:

No exponerse por tiempo prolongado al sol, especialmente de las 11:00 a las 16:00 horas

a las horas Ingerir agua constantemente, aunque no se tenga sed

constantemente, aunque no se tenga sed Usar protector solar y reaplicarlo cada 4 horas, especialmente si se va a exponer al sol

y reaplicarlo cada 4 horas, especialmente si se va a exponer al sol No dejar a menores ni a mascotas encerrados en vehículos estacionados

ni a encerrados en vehículos estacionados Utilizar gafas de sol, sombrillas, sombreros o gorras

Evitar consumir alimentos de la vía pública o que estuvieron bajo el sol, pues en esta temporada se facilita su descomposición

Lee también Supernova Génesis: así fue el tenso careo entre Flor Vigna y Alana Flores; ¿cuánto falta para el evento?

Es importante aplicar bloqueador solar aunque se vaya a estar en interiores. FOTO: Mikhail Nilov de Pexels

Recuerda poner especial atención a bebés, niñas y niños, adultos mayores y mascotas o animales de compañía, así como ubicar el centro de salud más cercano, en caso de detectar signos de deshidratación o tener otra emergencia.

En el hogar se recomienda:

Mantener las ventanas abiertas por la mañana y por la noche para permitir la ventilación

Cubrir las ventanas con cortinas o persianas durante el día para reducir el calor en interiores

Si se usa un ventilador, colocarlo cerca de una fuente de aire fresco para maximizar su efectividad

Las autoridades han emitido una alerta a la población por la próxima onda de calor que afectará a la capital. Foto: X @SGIRPC_CDMX

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿Usaron tu CURP para registrar un número?; así puedes consultarlo y corregirlo

con tus mascotas; ¿cuáles son las palabras que tu perro o gato sí entiende?

¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu