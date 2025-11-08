¿Por qué tu gato te da cabezazos? Conoce qué es el “bunting”

Si tienes gatos es probable que en más de una ocasión hayas notado que tu pequeño peludo se talla y frota a tus pies. A veces incluso parece más como un tipo de golpeteo en el que tu michi "estrella" su cabeza una y otra vez contra ti.

Aunque no lo parezca, esta acción tiene mucho significado, ya que tu gato te está comunicando diversas cosas de importancia que tienen que ver con su estado de animo, sus instintos, su entorno y su sensación de seguridad.

Los "cabezazos" que tu gato suele darte, se llaman "bunting" y a continuación te explicamos cuál puede ser el significado detrás de este gesto.

Lee también ¿Cómo cuidar a tu gato en temporada de frío? Conoce estos tips

Los gatos son felinos peculiares que no suelen hacer nada "solo porque sí", es decir, sus acciones siempre tienen un significado. Foto: Canva

¿Por qué tu gato da cabezazos y qué es el "bunting"?

De acuerdo con el blog veterinario de Tiendanimal, una empresa española de productos para mascotas, los gatos no hacen nada solo "porque sí", cada una de sus acciones tiene un motivo, por lo que si tu michi se restriega contra ti, puede ser por alguna de las siguientes razones:

1. Te marca con su olor

Los gatos son animales muy territoriales y dependen principalmente del sentido del olfato para sentirse seguros y reconocer su entorno. A lo largo de sus cuerpos tienen glándulas odoríferas repartidas en varias zonas, como la cabeza, las mejillas, la barbilla, la base de la cola y las patas.

Cuando tu gato se talla contra ti, está dejando su olor impregnado en tu piel o en tu ropa. Esto no significa que te está marcando como de "su propiedad", pero sí que quiere incluirte en su círculo de confianza, marcándote como alguien familiar y seguro.

Lee también ¿Por qué los gatos ronronean?; conoce a qué se debe este comportamiento

Al tallarse, tu gato puede estar saludándote. Está feliz de verte de nuevo. Foto: Vet Organics

2. Te está saludando

Si al llegar a casa tu gato se frota contra tus piernas o tus pies, te está saludando y dando la bienvenida. En el mundo felino, este gesto es una señal de reconocimiento y afecto que te tiene. No solo reconoce tu presencia y tu regreso a casa, sino que quiere reforzar el vínculo contigo al intercambiar olores y dejar su sello.

3. Expresa cariño y confianza

Cuando un gato te frota su cabeza o su cuerpo, está demostrando que confía en ti y que se siente cómodo, feliz y tranquilo a tu lado. Esta es una forma sutil pero clara de demostrar afecto para estos felinos.

Normalmente, no todos los gatos son igual de cariñosos, ya que al igual que los humanos, vienen con sus propias personalidades y preferencias, pero si el tuyo tiene este gesto contigo, es una buena señal.

4. Busca atención

A veces, si tu gato se talla contra ti puede ser porque quiere obtener algo, ya sea comida, apapachos, o jugar contigo. Si tu gato llega, se frota contra ti y te maúlla, es muy probable que quiera llamar tu atención para pedirte algo.

Con el bunting, puede que tu michi quiera llamar tu atención para pedirte algo. Foto: Canva

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

¡Por fin en casa! Cereza y Cerecito regresan a su hogar tras heridas por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu