¡Por fin en casa! Cereza y Cerecito regresan a su hogar tras heridas por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

El trágico accidente del pasado 10 de septiembre, en el que una pipa de gas explotó en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, dejó más de 30 muertes, así como decenas de heridos y lesionados.

Entre los diversos casos que se hicieron virales tras la explosión, destaca el de Cereza, una perrita embarazada que logró salir del humo y las llamas, y fue rescatada por el refugio "Huellitas, amor sin fronteras".

A través de sus redes sociales oficiales, la asociación compartió actualizaciones de Cereza, quien debido a la severidad de sus lesiones, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia, mediante la cual dio a luz a 5 cachorritos.

Días después, por medio de los mismos canales, el grupo animalista informó que desafortunadamente, cuatro de los perritos recién nacidos habían fallecido, y que al pequeño lomito sobreviviente lo habían apodado "Cerecito".

Cereza dio a luz a 5 cachorros, de los cuales únicamente sobrevivió Cerecito. Foto: Facebook "Huellitas, amor sin fronteras"

Cereza y Cerecito fueron dados de alta y encontraron un hogar

El pasado 7 de noviembre, la asociación de rescate y cuidado de mascotas, "Huellitas, amor sin fronteras", liderada por Ana Silvia Díaz, compartió un comunicado, informando a todos sus seguidores que tras semanas de lucha, preocupación, lágrimas y esperanza, Cereza y Cerecito han regresado a su hogar.

"Cereza y Cerecito ya están en casa. Hoy nuestro corazón late más fuerte que nunca…Después de tanta lucha, de noches llenas de preocupación, lágrimas y esperanza, por fin podemos decirlo: Cereza y su pequeño Cerecito han llegado a casa", dice la publicación de la asociación.

Cereza y Cerecito con Ana Silvia Díaz. Foto: Huellitas, amor sin fronteras

Los encargados del grupo continuaron su comunicado agradeciendo a sus seguidores el apoyo que mostraron para sacar adelante a Cereza y Cerecito, y también pidiendo su ayuda para terminar de cubrir los gastos de la atención veterinaria que llevó a su recuperación:

"Han sido semanas de batalla, de dolor y de fe. Pero también de amor infinito, del esfuerzo de cada persona que creyó en ellos, que compartió, que donó, que rezó…Ustedes hicieron posible este milagro. Ahora están en su hogar, rodeados de cariño, seguros, sanos y con un futuro lleno de amor. Pero aún necesitamos de ustedes, familia… Aún hay adeudos pendientes de su caso y cada granito de ayuda nos acerca a cerrar este capítulo con paz. Porque cuando un corazón late por amor, ninguna herida es eterna. Gracias por ayudarnos a escribir esta historia de esperanza".

Cerecito. Foto: Huellitas, amor sin fronteras

¿Quién adoptó a Cereza y Cerecito?

Por medio de otra publicación, "Huellitas, amor sin fronteras" dio a conocer que Cereza y Cerecito ya cuentan con un hogar para siempre, ya que ellos mismos serán los que cuidarán de los lomitos sobrevivientes.

"Hoy los dos están por fin en casa, para comenzar a abrazarlos de amor y reparar su corazón. Nos las vamos a quedar, porque sus almas ya son parte de nuestra manada. Sus heridas cuentan una historia que merece ser vista y escuchada: la historia de una mamá quemada que no soltó la vida, de un bebé que decidió quedarse en este mundo. Dos guerreros que se aferraron a sobrevivir", escribió la asociación en el post.

Cereza. Foto: Huellitas, amor sin fronteras

