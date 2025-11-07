Lanzan muñecas de K-Pop Demon Hunters: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlas?

Este viernes 7 de noviembre, la compañía Mattel dio a conocer el lanzamiento de un nuevo set exclusivo que sin duda muchos coleccionistas y amantes de los juguetes y la animación amarán. Se trata de un set de 3 muñecas de la película K-pop Demon Hunters, disponible en la plataforma streaming Netflix.

Estas figuras están inspiradas en Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda femenina cazadora de demonios HUNTR/X. El set "What it Sounds Like" está diseñado para coleccionistas mayores de 14 años e incluirá un certificado de autenticidad en su compra.

KPop Demon Hunters posiblemente es el mayor éxito del verano. Foto: Netflix / AP

¿Cómo es el diseño de las figuras?

Las figuras llevan los atuendos de su última presentación en el filme de Netflix: una vestimenta blanca con patrones de flores decorando las mangas con un efecto tornasol, así como algunos accesorios (cinturones, hombreras, aretes y peinetas) en tonos dorados, que darán un contraste único y mágico al vestuario de las artistas.

Complementando sus icónicos looks, las integrantes llevan como accesorio sus armas, para defender la Honmoon de los malvados demonios del inframundo: el saingeom de Rumi, el sinkal de Zoey y las armas woldo de Mira. Asimismo, las muñecas contarán con los peinados y el maquillaje original de las personajes, dándole a las piezas un toque fresco y auténtico.

Cada muñeca cuenta con 11 puntos de articulación y tiene una altura diferente, basada en los personajes. Por otro lado, en las piernas y brazos de la vocalista Rumi, se pueden distinguir las marcas violeta envolviendo su piel, ocasionadas por su pasado oscuro. De acuerdo con la descripción, cada pieza vendrá en una caja de coleccionista con tapa antipolvo para su exhibición en estantería.

Así se ven las muñecas inspiradas en Rumi, Mira y Zoey. Foto: Instagram @MattelCreations

¿Cuál será su precio y en dónde se podrán comprar?

El set de muñecas estará disponible para pre-ordenar el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas (hora del Pacífico) en la tienda en línea oficial de Mattel Creations. Los pedidos que se realicen en esa fecha se enviarán a los compradores antes del mes de octubre de 2026.

Cada set tendrá un costo de 3 mil 300 pesos mexicanos. Además, la tienda estableció por el momento un límite de compra de 3 sets por cliente, para evitar que revendedores agoten el producto de manera anticipada. La venta general del producto está programado para octubre de 2026.

