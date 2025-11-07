Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

Starbucks ha arrancado la temporada navideña con las típicas sorpresas de la marca para hacer estas fechas más acogedora.

Luego del lanzamiento de su menú completo para estas fiestas festivas, la marca ha preparado una de las primeras sorpresas de Navidad.

Hoy, 7 de noviembre, Starbucks estará regalando un vaso rojo coleccionable y reusable con temática navideña a cada cliente.

Lee también ¿Quién era Bárbara Jankavski, la Influencer que murió tras someterse a 27 cirugías estéticas?

Nuevo lanzamiento Starbucks. Foto: Starbucks

¿A qué hora ir por tu vaso navideño hoy?

En la compra de cualquier bebida caliente o fría tamaño "grande" o "venti" preparada en barra, Starbucks te regalará un vaso coleccionable navideño.

La promoción aplica desde la hora de apertura de cada tienda Starbucks, la cual suele ser desde las 07:00 hasta las 21:55 horas a nivel nacional y está sujeta a disponibilidad en la sucursal.

De acuerdo con los términos y condiciones de la empresa, podrás obtener un vaso adicional por cada bebida participante que compres en la tienda, es decir esta promoción no está sujeta a una pieza por cliente, ni por orden.

Lee también Usuarios denuncian malas condiciones en Zoológico Mismaloya; Profepa descarta maltrato

Toma en cuenta que la promoción es exclusiva para compras hechas en tienda, no aplica en órdenes Pick Up (para llevar) ni servicio Delivery Starbucks (servicio a domicilio).

Los vasos rojos están hechos de plástico resistente, son reusables y tienen un diseño navideño perfecto para lucir durante toda la temporada.

La promoción será válida únicamente este viernes 7 de noviembre en todas las sucursales Starbucks del país.

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

Superluna más grande del año, pico de lluvia de meteoros Táuridas y otros eventos astronómicos de noviembre 2025

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr