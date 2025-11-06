Usuarios denuncian malas condiciones en Zoológico Mismaloya; Profepa descarta maltrato

Gracias a las plataformas digitales, se han logrado exponer casos de injusticia y maltrato en contra de los animales, llevando ante las autoridades a los perpetradores de múltiples casos de maltrato, abandono y violencia física en contra de animales y fauna silvestre.

A finales del mes de octubre surgió una denuncia en contra del Zoológico de Vallarta en Jalisco, ocasionando gran indignación entre los internautas y reabriendo el debate sobre el bienestar animal en centros turísticos y la necesidad de constatar su regulación en todo el territorio mexicano.

Profepa descarta maltrato en Zoológico de Vallarta y confirma buen estado de los animales (06/11/2025). Foto: Especial

Denuncian presunto maltrato animal en Zoológico de Vallarta

En esta ocasión, en las últimas horas, diversos usuarios se han unido para hacer visible una situación al interior del Zoológico de Vallarta, ubicado en la colonia Mismaloya en Puerto Vallarta, Jalisco. Algunos ciudadanos han protestado sobre un presunto caso de maltrato y abandono animal al interior de las instalaciones.

A través de la plataforma de X, internautas crearon el hashtag #SalvemosAlZoológicoMismaloya, el cual rápidamente se volvió tendencia, para pronunciarse al respecto y mostrar su descontento con las autoridades ante la falta de un informe público que demuestre la buena salud de los animales al interior del recinto, exigiendo respuestas claras y transparentes del caso.

Mediante diversos foros de redes sociales, ciudadanos y grupos de activistas documentaron y denunciaron las condiciones precarias del recinto, mediante fotografías que circulan en la red. Asimismo, exigen que se lleven a cabo las sanciones necesarias para salvaguardar el bienestar de las especies.

Las autoridades deben responder con la misma seriedad con que la comunidad denunció. #SalvemosAlZoológicoMismaloya #PROFEPAResponde pic.twitter.com/QIgdEQC2VR — Jaziel Bezares (@QTMxSeEntere) November 6, 2025

En las pruebas e imágenes que circularon por redes sociales, los activistas y visitantes reportaron la presencia de ejemplares de leones, jaguares y aves exóticas en condiciones de abandono con jaulas oxidadas, agua estancada y falta de atención veterinaria, con signos de desnutrición y sin espacios adecuados para su movilidad.

¿Qué respondió Profepa al respecto?

Por su parte, en respuesta a las peticiones de la ciudadanía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reportó recientemente que las especies animales registradas en el Zoológico de Vallarta, en Jalisco, se encuentran en buen estado físico y bajo condiciones adecuadas de manejo y resguardo.

A finales de octubre, el organismo realizó una inspección y verificó que el sitio cumple con los lineamientos establecidos para los Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), sin embargo esta respuesta no dejó contentos a los usuarios, quienes han notado incongruencias en la investigación realizada previamente por las autoridades.

En el operativo realizado, los inspectores constataron que las especies cuentan con agua, alimento suficiente y espacios acordes con los manuales de manejo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De igual forma, revisaron el marcaje y la documentación que acredita la procedencia legal de las especies.

Profepa descarta maltrato en Zoológico de Vallarta y confirma buen estado de los animales (06/11/2025). Foto: Especial

*Con información de Alelhí Salgado

