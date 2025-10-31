Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan

El cantante y compositor británico Morrissey canceló por cuarta ocasión los conciertos que tenía programados en México, generando una ola de reacciones entre su comunidad de seguidores, las cuales van desde reclamos y quejas hasta memes graciosos.

A través de un comunicado, la promotora de eventos en vivo OCESA, informó a los fanáticos la cancelación de sus próximas presentaciones, programadas para la Ciudad de México este 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Asimismo, la compañía reveló que la cancelación de estos shows se debía a un cuadro de "agotamiento extremo del artista".

OCESA agregó que para las compras que hayan sido realizadas en línea, los reembolsos se verán reflejados automáticamente, mientras que para aquellos que adquirieron sus boletos en las taquillas de Ticketmaster, deberán solicitar su reembolso a partir del 7 de noviembre, en el mismo espacio donde se realizó la compra.

Por cuarta ocasión, el cantante británico cancela sus shows en México. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Morrisey cancela conciertos en México y genera ola de memes

En febrero de 2024 el cantante había cancelado su visita a México por problemas de salud y agotamiento físico, por lo que este año el compositor buscaba enmendar su falta con el público mexicano al anunciar dos conciertos en tierras aztecas, tras retomar su gira internacional "NUDE", con presentaciones en Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica.

El artista ya cuenta con un largo historial de presentaciones canceladas o pospuestas. Su primera cancelación en el país fue en 2013, cuando encabezaría el Vive Latino, sin embargo, el show fue cancelado debido a problemas de salud. Posteriormente, 10 años después, la gira por sus "40 años de trayectoria" fue suspendida debido a un presunto contagio por dengue.

Como era de esperarse, los fanáticos y seguidores del ex vocalista de The Smiths no tardaron en inundar las redes sociales con reacciones divertidas y memes únicos, que sin duda alguna ayudaron a aliviar la tensión y decepción que dejó la decisión del intérprete.

El cantante británico suspendió nuevamente sus presentaciones en el país y usuarios reaccionan en redes con divertidos memes. Foto: Captura de pantalla 'X'

¿El "rey de las cancelaciones"? A los fanáticos y seguidores del compositor británico ya no les sorprende que los dejen "vestidos y alborotados".

El cantante británico suspendió nuevamente sus presentaciones en el país y usuarios reaccionan en redes con divertidos memes. Foto: Captura de pantalla 'X'

Con esta cancelación, ya son cuatro veces en las que el artista ha decidido no presentarse en México, dejando a decenas de miles de fanáticos con la expectativa y la ilusión de ver los shows.

El cantante británico suspendió nuevamente sus presentaciones en el país y usuarios reaccionan en redes con divertidos memes. Foto: Captura de pantalla 'X'

Más allá del enojo y la decepción, los usuarios tomaron la noticia con humor, bromeando con la situación y comprendiendo las decisiones del compositor.

El cantante británico suspendió nuevamente sus presentaciones en el país y usuarios reaccionan en redes con divertidos memes. Foto: Captura de pantalla 'X'

¿Nunca vendrá a México? Esta versión se ha convertido en un mito entre la comunidad de seguidores del artista británico.

Morrissey cancelando conciertos en México. pic.twitter.com/BS8yQyYsUR — Fulana del Rey🧣🤴🏻💉💊 (@etoEMIdato) October 31, 2025

