Una vez más, Morrissey canceló los conciertos que tenía programados en México, el que ofrecería hoy en el Palacio de los Deportes y también el del 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el cantante informó que la causa es agotamiento extremo.

En el comunicado se lee:

"Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo".

Se detalla que si la compra de boletos se hizo en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquirió el boleto, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si la compra fue a través de puntos Ticketmaster y taquilla, el público podrá solicitar su reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde se realizó la compra.

Morrissey, de 66 años, ha cancelado conciertos en México al menos cuatro veces: la primera vez fue en 2013, cuando no se presentó en el Vive Latino por problemas de salud.

En 2023 tuvo que cancelar fechas debido a una infección de dengue; en febrero de 2024 volvió a cancelar por agotamiento físico; y en 2025 por agotamiento extremo. El cantante ha suspendido y cancelado varios de sus conciertos en todo el mundo.

La gira de Morrissey estaba enfocada en repasar éxitos de todas sus etapas, celebrando su legado de más de 40 años en la música.

Fans explotan contra Morrissey

Las reacciones de los fans de Morrissey en México no se hicieron esperar, y entre los muchos comentarios en redes tras darse a conocer la noticia de la cancelación de los dos conciertos que ofrecería en territorio azteca, seguidores se muestran decepcionados; algunos cibernautas se burlan con crudeza de la situación, pues ya es costumbre que el artista británico cancela sus shows casi en el último minuto.

"La neta ya no lo vuelvas a traer Ocesa, qué falta de respeto para sus fans y toda la gente que trabaja por meses". "Gané mi apuesta, gracias Morrissey". "La sorpresa hubiera sido que si se hiciera". "No sé porque siguen comprando boletos para verlo, es un artista que nunca ha respetado a su público". "Qué triste es tener que aceptar lo que sus fans en México le importamos tan poco". "Digo, sí divierte el meme de sus cancelaciones, pero a estas alturas, ya es una burla y poco profesionalismo de su parte, sería más cordial retirarse de los escenarios (que igual ya ni se presenta), mientras aún tiene un poco de respeto de su público", se lee.

