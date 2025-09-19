El exmiembro de The Smiths, Morrissey, canceló los conciertos que ofrecería este fin de semana en Estados Unidos debido a lo que se describió como una “amenaza creíble” contra su vida.

En su cuenta oficial de Instagram, se explicó que en los últimos días el compositor inglés recibió amenazas, por lo que “como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el concierto de esta noche en Foxwoods ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión”.

Asimismo, Morrissey no actuará en el MGM Music Hall de Boston, donde estaba programado para mañana, 20 de septiembre.

El recinto emitió un comunicado similar: “En los últimos días se ha identificado una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución y para garantizar la seguridad del artista y de la banda, el concierto de mañana ha sido cancelado”.

Amenazas en la aplicación Blue Sky

Esta situación ocurre semanas después de que Noah Castellano, de 26 años y residente de Ottawa, fuera arrestado por amenazas de muerte o lesiones contra el cantante mediante la aplicación Blue Sky. En su cuenta, denominada “tipo al que le disparan en la cabeza cien mil veces al día”, Castellano publicó que cuando Morrissey se presentara en el TD Place de Ottawa, el 12 de septiembre, estaría presente para disparar “con un arma muy grande”.

A pesar de la amenaza, Morrissey pudo presentarse en el festival CityFolk de Ottawa sin incidentes, mientras que Castellano quedó bajo fianza de 5 mil dólares y reside actualmente en la casa de su padre.

No se ha confirmado si el cantante recibió nuevas amenazas, o si la cancelación se debió únicamente a las publicaciones mencionadas.

Por ahora, Morrissey viajará próximamente al Movistar Arena de Buenos Aires el 8 de noviembre.

*Con información de Rolling Stone