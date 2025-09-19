Alexis Ayala es uno de los habitantes de "La casa de los famosos México" más querido pero también más odiado, pero él mismo ha dicho que está jugando con un personaje cuyo papel es mover las emociones y desestabilizar a sus compañeros, por eso en la dinámica de La vida en fotos conmovió al hablar de las cuatro mujeres de su vida: su madre, sus dos hijas y su esposa Cynthia Aparicio.

La primera que apareció fue la señora Elina, en una fotografía donde ella se ve muy joven y Alexis era apenas un niño, el actor señaló que fue en la etapa en que vivieron en Estados Unidos, ya que su familia materna es cubana nacionalizada norteamericana.

"Mi madre es ese aliciente, esa fuerza, esa educación. Yo tuve unos padres que hacían todo por estar con mi hermana y conmigo, sin importar los que tuvieran que hacer. Yo soy el hombre que soy, por la educación que tuve de mi madre y de mi padre", dijo Ayala.

Después llegó el turno de Stephanie, su hija mayor y fruto de su relación con Beatriz Zazueta, explicó que la tuvo cuando tenía 23 añosy aceptó que le ha costado mucho ser papá, que si ha cometido errores fueron por el amor que siente por ella, que quiso ser un padre presente con ella pero las condiciones no se dieron.

"Mis hijas, las dos, son entrañablemente importantes para mí", expresó el actor. De su relación con Fernanda López nació Roberta, su hija menor y con quien vivió hasta que tuvo seis años, ella fue un desafío desde el momento en que nació, ya que fue prematura de ocho meses y tuvo colapso de pulmones, pero aseguró que es una niña muy Ayala, tal vez porque ha sido más cercana a él a diferencia de su hermana mayor.

"Roberta es una ancla que navega, cuando yo iba a entrar acá me dijo,'nada más no hagas tus chistes de señor'", comentó sonriendo.

Cynthia Aparicio, el amor presente para Alexis Ayala

Emocionado mostró la fotografía de Cynthia Aparicio y de él el día de su boda religiosa hace un año, con ella explicó que había tenido 20 amores de su vida, pero entendió que en realidad con sus parejas anteriores se había enamorado del amor y no de las personas, algo que cambió cuando llegó su esposa.

"Llega Cynthia Aparicio y se convierte en el amor de mi vida, ya eso tiene un significado totalmente diferente para mí. Pasé una etapa durísima de mi vida y esta mujer nunca me soltó; dicen que cuando el amor se va por la puerta el amor se va por la ventana ¿sabes qué hacía ella? porque ella también trabaja y hace sus cosas, me decía, 'yo me voy a encargar de que se sienta menos carencia en esta casa, porque yo sé que tú vas a resolver', y resolvimos juntos".

Después contó sobre su vida profesional, cuando en 1986 fue contratado por Televisa siendo uno de sus descubrimientos, y contó con el apoyo de sus padres. También tocó el infarto que casi le cuesta la vida, por lo que desde ese momento vive cada día como si fuera el primero y finalmente habló del Alexis actual, que trata de llevar una vida más tranquila y con paz, porque piensa que merece vivir bonito.

