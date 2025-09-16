Más Información

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Tras más de 50 días de aislamiento en "La casa de los famosos México", el actor recibió la visita de su esposa, la actriz , con quien pudo estar cinco minutos a cambio de nominar o a Aldo De Nigris o a Aarón Mercury; Ayala, sin pensarlo, confió en que Aldo tiene mucho apoyo y lo nominó con seis puntos.

El encuentro entre Alexis y su esposa fue muy emotivo, desde que Cinthia apareció frente a él en una cabina, con un letrero que decía "las llaves están en el confesionario", la emoción del integrante del ex Cuarto Noche casi desbordó en llanto.

Lee también:

Alexis Ayala llora al reencontrarse con su esposa Cinthia Aparicio

La apariencia fuerte e inquebrantable que ha mostrado Alexis Ayala a lo largo del reality cambió por completo al ver y poder abrazar y besar a su esposa, 28 años menor que él y con quien se casó en 2023.

El momento estuvo lleno de emotividad, pues sólo tuvieron cinco minutos en los que la actriz trató de animar a su marido, adelantándole que cuando salga ella no estará en México porque está por viajar por cuestiones de trabajo.

Entre lágrimas, abrazos y besos apasionados, el actor de 60 años se dijo agradecido por el momento vivido en "La casa de los famosos"; eso sí, la condición fue que no puede revelar nada a nadie, de lo contrario también le dará seis puntos a Aarón Mercury.

Abelito se coronó como el último líder de la semana, y disfrutará de la suite junto con Aldo, decisión elegida por votación; el reality está llegando a su recta final.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja