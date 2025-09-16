Tras más de 50 días de aislamiento en "La casa de los famosos México", el actor Alexis Ayala recibió la visita de su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, con quien pudo estar cinco minutos a cambio de nominar o a Aldo De Nigris o a Aarón Mercury; Ayala, sin pensarlo, confió en que Aldo tiene mucho apoyo y lo nominó con seis puntos.

El encuentro entre Alexis y su esposa fue muy emotivo, desde que Cinthia apareció frente a él en una cabina, con un letrero que decía "las llaves están en el confesionario", la emoción del integrante del ex Cuarto Noche casi desbordó en llanto.

Alexis Ayala llora al reencontrarse con su esposa Cinthia Aparicio

La apariencia fuerte e inquebrantable que ha mostrado Alexis Ayala a lo largo del reality cambió por completo al ver y poder abrazar y besar a su esposa, 28 años menor que él y con quien se casó en 2023.

El momento estuvo lleno de emotividad, pues sólo tuvieron cinco minutos en los que la actriz trató de animar a su marido, adelantándole que cuando salga ella no estará en México porque está por viajar por cuestiones de trabajo.

Entre lágrimas, abrazos y besos apasionados, el actor de 60 años se dijo agradecido por el momento vivido en "La casa de los famosos"; eso sí, la condición fue que no puede revelar nada a nadie, de lo contrario también le dará seis puntos a Aarón Mercury.

Abelito se coronó como el último líder de la semana, y disfrutará de la suite junto con Aldo, decisión elegida por votación; el reality está llegando a su recta final.

